Básquet: Petrucci despidió a la "azzurra"

"Hace siglos que no vamos al Mundial. Creemos porque lo logrado en Atenas es una realidad, no podemos perder nuestra esencia.

Partimos con esta determinación, sabiendo que podemos lograrlo y que juntos llegaremos lejos", afirmó Petrucci en la rueda de prensa.

El presidente de la FIP visitó al plantel antes de su partida hacia San Juan, Puerto Rico, donde la selección dirigida por Andrea Capobianco buscará su boleto a la vigésima edición de la Copa del Mundo luego de su presencia anterior en 1994.

Italia enfrentará al anfitrión Puerto Rico, a Estados Unidos, a España, a Nueva Zelanda y a Senegal en el Grupo B del torneo previsto del miércoles 11 al martes 17 y que definirá tres boletos al Mundial previsto en Alemania.

"Hicieron un milagro en Atenas. Estamos invirtiendo en el movimiento femenino. Ganar el Mundial será difícil, pero tenemos que ir sabiendo que podemos lograrlo", agregó Petrucci.

La "azzurra" dirigida por Capobianco completó el podio del torneo femenino europeo de básquet disputado el año pasado en Grecia al vencer por 69-54 a Francia en el duelo por el tercer puesto del certamen continental ganado por Bélgica, que revalidó su título al superar por 67-65 a España en la final.

"Nuestro tercer puesto en el torneo europeo es una repetición, y nos encantaría haber iniciado un ciclo importante. Sé que esta selección italiana llegará al campo jugando a su mejor nivel y llevando a la azzurra a cotas cada vez mayores. Es difícil predecir cómo podremos lograrlo, pero queremos terminar cada partido habiendo jugado lo mejor posible", declaró Capobianco.

El aseguró además que el plantel está listo para partir con el objetivo de "repetir lo que hicimos este verano (boreal), independientemente de la medalla, porque aún más importante es el camino recorrido para lograr el resultado".

Italia volvió al podio de un torneo europeo de básquet femenino después de 30 años, pues se había adjudicado el tercer puesto del certamen continental que organizó con Alemania, Grecia y República Checa luego del segundo puesto de la edición del certamen disputado en 1995 en Brno.

Justamente en esa edición del torneo disputado en esa ciudad de República Checa se había registrado el triunfo más reciente de Italia ante Francia, que ganó la medalla de plata en el torneo femenino de básquet de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"También jugaremos contra Estados Unidos, que trajo a todas sus mejores jugadoras, pero tenemos nuestras posibilidades. El Mundial puede llevarnos a los Juegos Olímpicos. Hemos visto el espectáculo de los Juegos de Invierno, y los Juegos de Verano son aún más importantes", concluyó el presidente de la FIP.

El sorteo realizado en octubre pasado en Mies (Suiza) ubicó a la "azzurra" de Capobianco en el Grupo B del torneo previsto en Puerto Rico, que contará con la participación de Estados Unidos pese a que tiene confirmada su presencia en el Mundial 2026.

Estambul (Turquía), Lyon (Francia) y Wuhan (China) albergarán los otros tres torneos que otorgarán una clasificación al Mundial a las selecciones que finalicen en los primeros tres puestos.

Italia debutará el miércoles 11 contra Puerto Rico y al día siguiente enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que el sábado 14 se medirá con Estados Unidos y completará su participación con España (domingo 15) y con Senegal (martes 17).

"Lo más importante para nosotras es clasificarnos para el Mundial. Nos viene muy bien el torneo europeo tras ganar una medalla de bronce crucial, así que venimos a Puerto Rico con muchas ganas de conseguir un boleto a Berlín", aseguró Cecilia Zandalasini, estrella de la selección italiana.

"Será una competición difícil porque estamos a mitad de temporada, entre los playoffs y la Euroliga, y tendremos que jugar cinco partidos en pocos días, así que también será importante gestionar la recuperación y el descanso", añadió Zandalasini.

"Es la primera vez que jugamos un torneo fuera de Europa. El partido contra Puerto Rico será diferente, precisamente porque tendrán una gran afición en un ambiente intenso", advirtió en rueda de prensa.

"Tendremos que concentrarnos en nosotros mismos estos días, no tendremos mucho tiempo para perfeccionar nuestro juego, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que podremos jugar partidos excelentes", concluyó Zandalasini.

Capobianco reveló el pasado 25 de febrero las 14 convocadas con las que la "azzurra" jugará en Puerto Rico, una lista que incluye las novedades de Martina Kacerik, Carlotta Zanardi y Cristina Osazuwa.

A su vez, Laura Spreafico viajará más adelante a Puerto Rico, mientras que Stefania Trimboli es la única ausente del plantel que en junio pasado completó el podio del torneo femenino europeo de básquet disputado en Grecia. (ANSA).