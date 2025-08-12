Básquet: Petrucci pondera tercer puesto de Italia

"El resultado hasta ahora es positivo y estoy contento porque el trabajo de la selección femenina está dando sus frutos", afirmó Petrucci en diálogo con ANSA sólo dos días después del triunfo por 84-51 de la selección del DT Giuseppe Piazza ante Suecia en el partido por el tercer puesto del certamen continental.

"Lanzamos un programa con una inversión millonaria para impulsar el sector femenino. La doctora (Rossella) Ferro y el secretario general, Federico Casarin, están trabajando arduamente en ello.

También vieron los resultados que está obteniendo el entrenador principal, (Andrea) Capobianco", enfatizó Petrucci.

Las jugadoras de la "azzurra" Sub-20 lucieron en el partido ante Suecia una cinta de luto por la muerte a los 44 años de Paola Mauriello, ex escolta que integró la selección italiana que ganó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2009 y conquistó un título de liga y otro de la Supercopa de Italia con Napoli Vomero.

Mauriello también fue recordada por Petrucci horas después del triunfo ante Suecia, que se sumó a la coronación y al tercer puesto de selección italiana masculina en los torneos europeos de básquet Sub-20 y Sub-18, respectivamente, y a la medalla de bronce de la "azzurra" mayor femenina en el certamen continental disputado en Grecia.

Estos resultados llevaron a Petrucci a elogiar la tarea de Salvatore Trainotti, director general del sector de selecciones de la FIP, y de Luigi Datome, coordinador de los combinados masculinos de básquet de Italia.

"Trainotti y Datome hicieron un trabajo excelente, las dos medallas de bronce conseguidas son un milagro teniendo en cuenta nuestra situación inicial. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora, y todavía estamos ocupados con otra selección juvenil y luego está el torneo europeo masculino", recordó Petrucci.

El presidente de la FIP aludía al torneo europeo previsto del 27 de este mes al 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, en el que la "azzurra" del DT Gianmarco Pozzecco enfrentará a España, Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina en el Grupo C.

"En la selección nacional, nunca hay un objetivo mínimo, hay que alcanzar lo más alto posible", aseveró Petrucci, quien consideró al torneo europeo "casi como un Mundial".

El presidente de la FIP también expresó su alegría por la coronación del italiano Danilo Gallinari, de 37 años, con los Vaqueros de Bayamom en el torneo de la primera división del básquet de Puerto Rico.

"Me alegra que Gallinari llegue con este título y estará con muchas ganas. Su presencia es muy importante, esperamos que se incorpore a la selección nacional lo antes posible", confió Petrucci sobre el alero italiano, quien celebró la conquista de su primera coronación de su carrera con el triunfo de los Vaqueros de Bayamom del pasado sábado 9. (ANSA).