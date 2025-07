Básquet: Pozzecco reemplaza a DiVincenzo con Thompson

El propio DiVincenzo anunció en un video difundido durante una conferencia de prensa organizada en el Palazzo del Comité Olímpico Italiano (CONI) de Milán ante la presencia de Pozzecco y del coordinador de selecciones, Luigi "Gigi" Datome.

"Desafortunadamente, un problema físico me ha impedido jugar con la selección en los últimos días. Miro hacia adelante y mi objetivo sigue siendo trabajar con el equipo de cara a los próximos torneos, el Mundial y los Juegos Olímpicos", afirmó DiVicenzo.

El base de los Minnesota Timberwolves de la NBA estadounidense recibió el pasado jueves 17 la nacionalidad italiana por méritos deportivos, firmada por el presidente Sergio Mattarella.

En lugar de DiVincenzo, el entrenador de la "azzurra" citó a Thompson, quien firmó recientemente con el Valencia y que posee la nacionalidad italiana por matrimonio.

"Tengo sentimientos encontrados. Lo siento muchísimo por DiVincenzo, pero ahora tenemos una gran alternativa en Darius Thompson. Su integración será compleja, pero la disponibilidad de sus compañeros la facilitará", confió Pozzecco.

"Entiendo la decepción de la afición. Todos estamos decepcionados, pero el mensaje que envío es de optimismo: tarde o temprano, Donte jugará con nosotros. Estoy muy decepcionado porque puede que no sea yo quien lo entrene, pero eso no significa que no sea yo", agregó el DT, quien reveló el pasado lunes 7 que evalúa dejar su cargo después del torneo europeo, en el que Italia debutará el 28 de agosto contra Grecia en un duelo previsto en Chipre.

También Datome comentó la mala racha de la selección italiana: "Donte DiVincenzo ha sufrido una recaída en el dedo gordo del pie, que ya le había costado un mes esta temporada. No estará con nosotros este verano (boreal)", confirmó.

"Los especialistas pronostican semanas de recuperación completa, no hay un plazo de disponibilidad, pero su mensaje de video demuestra que todos estamos de acuerdo: estaba teniendo dificultades para recuperarse, pero queríamos demostrarle que estamos de acuerdo con él sobre el futuro", remarcó.

"Su decepción fue evidente. Sin embargo, queremos agradecer a las altas esferas del gobierno, desde el presidente Mattarella hasta el primer ministro y los distintos ministerios, por concederle la ciudadanía. Todos hicieron todo lo necesario y posible. Lamentablemente, las lesiones son parte del juego", completó Datome. (ANSA).