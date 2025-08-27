Básquet: Pozzecco reveló los 12 convocados

Pozzecco eligió a Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicoló Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu y Darius Thompson.

El entrenador eligió a esos 12 jugadores para los partidos que la "azzurra", que sólo se coronó 2 veces a nivel continental (1989 y 1999), jugará en el Grupo C del torneo europeo con España (campeón defensor), Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina.

"Mi primer pensamiento es para Achille Polonara y Stefano Tonut, dos jugadores que, por diversas razones, no están con nosotros, pero que han formado parte de este grupo durante muchos años y es como si estuvieran aquí en Limassol", afirmó Pozzecco en vísperas del debut en el torneo continental contra Grecia, que cuenta con Giannis Antetokounmpo, astro de la NBA.

Polonara es un alero del Virtus Bologna de 33 años que fue internado en el Hospital Sant'Orsola Malpighi de Bolonia para iniciar el tratamiento contra un cuadro de leucemia mieloide.

A su vez, Tonut, es un escolta de 31 años del Olimpia Milano que quedó al margen de la "Azzurra" debido a una distensión muscular en el gemelo medial de la pierna derecha.

"En cuanto a nuestra condición, cabe mencionar que tuvimos que hacer varios cambios sobre la marcha. Thompson y Gallinari se unieron al grupo hace apenas unos días, mientras que Akele y Ricci regresaron recientemente tras breves descansos en Atenas", explicó Pozzecco.

"Estamos en desarrollo, como he dicho a menudo, pero dependo mucho de mis jugadores. Tenemos un objetivo: jugar como un equipo. Este es un equipo con un núcleo histórico, al que hemos incorporado jóvenes que se han convertido en parte de nuestra familia en los últimos años", subrayó el DT de Italia. Consultado sobre la selección helénica, Pozzecco respondió que es "un equipo muy competitivo a todos los niveles, pero estoy seguro de que los veteranos podrán ayudar a los jóvenes también en esta ocasión", confió.

"Es imposible detener a un fenómeno como Giannis, pero un equipo con un excelente entrenador como (Vassilis) Spanoulis no es solo Antetokounmpo. Daremos lo mejor de nosotros, como siempre", garantizó Pozzecco.

Luego del debut, Italia enfrentará el sábado 30 a Georgia y a Bosnia-Herzegovina al día siguiente, mientras que el 2 de septiembre se medirá con España y 48 horas después jugará contra Chipre.

El formato del torneo estipula que después de la fase de grupos, que concluirá el 4 de septiembre, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final, fase que se celebrará en Riga.

En caso de avanzar a octavos de final, Italia deberá esperar cómo se resolvió el Grupo D que comparten Francia, Eslovenia, Israel, Polonia, Islandia y Bélgica. (ANSA).