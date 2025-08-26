Básquet: récord por tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant

La tarjeta, que exhibe las firmas certificadas de Jordan y de Bryant además de parches de la NBA de sus uniformes, fue adquirida por un grupo que incluía al reconocido inversor de Shark Tank, Kevin O'Leary, según la casa de subastas Heritage Auctions.

Producida en 2007 y firmada por ambas leyendas de la liga de básquet de Estados Unidos, la tarjeta ofrecida por Heritage Auctions forma parte de la serie "Dual NBA Logo Autograph", generada para crear recuerdos de colección.

La tarjeta firmada por el astro de los Chicago Bulls y el fallecido ídolo de Los Angeles Lakers quebró el récord anterior, que era de US$12,6 millones y pertenecía a una imagen de "Rokkie Topps" de 1952 de Mickey Mantle, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, que se vendió en una subasta de Heritage en 2022.

El récord precedente de una tarjeta de básquet correspondía a la venta privada de una tarjeta Panini de Stephen Curry registrada en 2009 a cambio de US$5,9 millones, mientras que el récord de subasta anterior estaba en US$3,1 millones por una imagen "Rookie Panini" del base esloveno de los Lakers, Luka Doncic, vendida en 2018. (ANSA).