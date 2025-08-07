Básquet: Thompson se sumó a la selección de Italia

El DT Gianmarco Pozzecco citó a Thompson, jugador del Valencia nacido en Murfreesboro (Tennessee), para reemplazar a Donte DiVincenzo, su colega de Minnesota Timberwolves quien debió renunciar al torneo continental por una lesión en un pie.

"Estoy muy contento de estar aquí. Vi algunos partidos de la azzurra y vi un grupo estupendo. Estoy emocionado y con muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo", afirmó Thompson, que recibió la ciudadanía italiana en 2020.

Thompson se sumó a sus compañeros y a Pozzecco en Trieste, donde la selección de Italia ultima su preparación para el torneo europeo, en cuyo Grupo C la azzurra enfrentará a España, Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina.

Los 13 integrantes de la azzurra reanudaron este jueves 7 los entrenamientos en el PalaTrieste de cara al amistoso contra el combinado de Letonia del DT italiano Luca Banchi previsto en ese mismo escenario.

Italia tiene previsto enfrentará el jueves 14 a Argentina en Bolonia, tras lo cual la azzurra participará del Torneo de la Acrópolis con Letonia y Grecia, selecciones contra las que jugará el 21 y el 22 de este mes, respectivamente. (ANSA).