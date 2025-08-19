Básquet: Tonut se perderá el torneo europeo por lesión

Tonut, de 31 años y jugador del Olimpia Milano, abandonó la concentración de la "Azzurra" en Roma debido a una distensión muscular en el gemelo medial de la pierna derecha, una lesión que le impedirá participar del torneo continental, según explicó la Federación Italiana de Básquet (FIP).

"Stefano es un ejemplo de dedicación y compromiso con la selección nacional. Después de Bolonia, quiso quedarse con nosotros a toda costa para intentar recuperarse a tiempo para la Eurocopa", afirmó el DT Gianmarco Pozzecco.

"Su fuerza de voluntad es conmovedora, pero el momento es inoportuno. Desafortunadamente, se ve obligado a renunciar a este sueño, y nosotros también nos vemos obligados, a regañadientes, a renunciar a él. Lo sentimos sinceramente", agregó Pozzecco.

La selección de Italia se entrena en el centro de Preparación Olímpica de Acqua Acetosa en Roma para preparar el viaje hacia Atenas, donde la "azzurra" jugará el Torneo de la Acrópolis con Grecia y Letonia.

Italia, que ya venció sucesivamente a Islandia, a Senegal, a Letonia y a Argentina, enfrentará el jueves 21 a Letonia y al día siguiente al anfitrión Grecia.

La selección de Italia, que sólo se coronó 2 veces a nivel continental (1989 y 1999), enfrentará en el Grupo C del torneo europeo a España (campeón defensor), Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina.

El formato del torneo estipula que después de la fase de grupos, que concluirá el 4 de septiembre, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final, fase que se celebrará en Riga. (ANSA).