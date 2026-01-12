Básquet: Trapani Shark excluido de la Serie A

Asimismo, la FIP canceló todos los partidos de la liga del Trapani Shark, al cual le aplicó además una multa de 600.000 euros, doce veces más que la que le había impuesto por la primera renuncia ante Bologna el pasado domingo 4.

A su vez, el presidente Valerio Antonini fue inhabilitado durante 3 meses, mientras que se ordenó el envío de los documentos para la liberación de los atletas senior y para la cancelación de las membresías de los entrenadores y a la fiscalía de la FIP para las investigaciones pertinentes.

Trapani Shark ya había registrado la rescisión de los contratos de los estadounidenses Jordan Ford y Matthew Hurt y del camerunés Paul Eboua además de la desvinculación unilateral del bosnio Amar Alibegovic.

La decisión se conoce luego que Trapani se presentara con 7 jugadores para el partido en el que solo se disputaron 5'49" del primer cuarto contra Trento, con solo 1 integrante del equipo en el campo.

Según la FIP, esto constituyó "una clara distorsión de la igualdad competitiva de los equipos en el campo, debido a que Trapani Shark presentó un equipo claramente incapaz de competir con su oponente, para disputar formalmente el partido en cuestión y evitar una segunda incomparecencia que resultaría en la retirada definitiva de este campeonato".

Por lo tanto, se consideró "correcto y justo en este caso equiparar jugar el partido con un equipo claramente incapaz de competir con su rival con una incomparecencia real del oponente", completa el argumento.

"El mundo del básquet no puede aceptar que afiliados y altos representantes de clubes prestigiosos, que representan a ciudades importantes como Trapani, pongan en peligro la credibilidad de un movimiento sano que prestigia nuestro deporte tanto a nivel nacional como internacional", se lee en un comunicado conjunto emitido luego por la FIP y la LBA.

"El juego limpio, la igualdad competitiva, la lealtad, la corrección y la probidad representan valores fundamentales y fundacionales tanto para la FIP como para la LBA, esenciales para la participación en cualquier evento o manifestación deportiva", agrega el texto.

"Las acciones, decisiones, declaraciones y posturas dirigidas gratuitamente a la desestabilización injustificada e infundada de nuestras organizaciones deportivas entran en conflicto irreconciliable con la misión tanto de la FIP como de la LBA y son firmemente condenadas", subraya la nota.

La FIP emitió luego un comunicado adicional para anunciar que "dio instrucciones a sus abogados para que tomen medidas para proteger su reputación en todas las instancias pertinentes" tras las "recientes declaraciones denigrantes" de Antonini.

"Trapani no es el 'monstruo' descrito por la FIP", respondió el club desde su sitio web, donde reconstruyó las "injusticias" sufridas por la entidad presidida por Antonini, quien adelantó que, tras perder en la justicia deportiva, trasladará el caso a los tribunales ordinarios.

La sanción contra Trapani Shark también cambió la tabla: Trento perdió los 2 puntos sumados el sábado 10 y fue superado por Udine y Napoli, que ahora están entre los 8 primeros, clasificándose para el "Final Eight" de la Copa Italia programada del 18 al 22 de febrero.

El tribunal de apelaciones de la FIP ya había desestimado el reclamo presentado por Trapani Shark sobre la composición del organismo que debía evaluar los documentos de registro del club en la liga, en la que el club propiedad de Antonini ya recibió una multa y sufrió una derrota como consecuencia de su crisis institucional.

La FIP había determinado que Trapani Shark perdió por 20-0 su partido contra Bologna y le impuso una multa de 50.000 euros por su crisis institucional.

Esa decisión del tribunal de la FIP se conoció dos días después de que Trapani Shark quedara eliminado de la Champions League (segunda competencia en importancia detrás de la Euroliga), tras caer en los playoffs ante el Hapoel Netanel Holon israelí con la presencia de solo 1 jugador en el campo.

Francesco Martinelli, de 17 años, fue el único jugador del Trapani Shark que quedó en el campo del partido disputado el martes 6 en la ciudad búlgara de Samokov (sede neutral donde el equipo israelí es local) y que fue interrumpido después de que disputaran menos de 7 minutos.

El partido terminó cuando restaban 3'3" para el final del primer cuarto con un marcador de 38-5 a favor del Hapoel Netanel Holon cuando Martinelli era el único jugador del Trapani Shark tras las sucesivas salidas de sus compañeros y la acumulación de 5 faltas personales de otro integrante del equipo italiano.

Trapani Shark se presentó en Bulgaria solo con 5 jugadores, 3 profesionales (Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti) y los juveniles Martinelli y Luigi Patti, de 18 años.

Trapani Shark contaba con solo 7 jugadores bajo contrato, aunque solo Cappelletti, Rossato, Pugliatti, Martinelli y Patti los aceptaron viajar a Bulgaria.

Antonini, que también es propietario del club de fútbol Trapani, que ya sufrió la quita de 8 puntos en el Grupo C de la Serie C del "Calcio" por las violaciones relacionadas con los créditos fiscales y los salarios impagos, agradeció desde Facebook a los jugadores que viajaron a Bulgaria para evitar una multa de 600.000 euros.

Horas después del comunicado de la FIP se conoció la decisión del tribunal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) de aplicar la quita de otros 7 puntos al Trapani en el Grupo C de la Serie C del "Calcio", donde quedó decimonoveno con 19 unidades.

La FIGC también suspendió por 4 meses a Antonini, a quien multó con 1500 euros, monto similar al impuesto a otros 3 directivos del club, castigados con períodos que van de 4 a 16 meses. (ANSA)