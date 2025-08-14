Básquet: Triunfo de Italia ante la Argentina en amistoso

La "azzurra" del DT Gianmarco Pozzecco celebró ante Argentina su cuarta victoria consecutiva, pues había superado a Islandia y a Senegal en la "Trentino Basket Cup" y a Letonia en otro duelo de preparación disputado en Trieste. El base Darius Thompson, jugador del Valencia que nació en Murfreesboro (Tennessee) y fue citado para reemplazar al lesionado Donte DiVincenzo, protagonizó un exitoso debut en el partido que tuvo como figura a Simone Fontecchio, quien aportó 19 puntos, uno más que Matteo Spagnolo, mientras que Momo Diouf y Marco Spissu sumaron 10 y 12 tantos, respectivamente.

Pozzecco concedió dos días de descanso al plantel durante las próximas 48 horas antes del reencuentro en el Centro de Preparación Olímpica de Acqua Acetosa en Roma, desde donde la delegación viajará a Atenas el lunes 18.

La selección italiana disputará justamente en Atenas sus últimos dos amistosos de preparación para el certamen europeo, pues el jueves 21 se medirá con Letonia y al día siguiente enfrentará a Grecia en el marco del Torneo de la Acrópolis.

La "azzurra" enfrentará a España, Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina en el Grupo C del torneo europeo. (ANSA).