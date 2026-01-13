Básquet: Vildoza sigue en libertad

Vildoza, de 30 años, y Tasic, cinco años menor y embarazada, pasaron algunas horas detenidos debido a un incidente que se originó aparentemente en una discusión de tránsito y en el cual la enfermera, de 55 años, resultó agredida por la pareja.

Tras ser detenidos por la policía, Vildoza y Tasic fueron puestos en libertad por decisión de la fiscalía, que había renunciado a la posibilidad de un juicio sumario.

La audiencia, celebrada el pasado viernes 9, fue un trámite técnico sin repercusiones en la situación de la pareja en la fase previa al juicio.

La pelea se produjo en la circunvalación de Bolonia tras un partido del Virtus Bologna frente al Mónaco por la Euroliga en el PalaDozza, y el trabajador herido presentó una denuncia.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el incidente continúan para verificar las diferentes versiones de los testigos.

Vildoza, quien integró la selección argentina que logró el oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y la medalla de plata en el Mundial de China ese mismo año (disputó los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021), y su esposa están representados por el abogado Mattia Grassani y su colega Giulia Maria Bellipario.

(ANSA).