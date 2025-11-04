Basta de discusión sobre COP30, dice Lula al reclamar acciones sobre el clima

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este martes que las conversaciones climáticas de la ONU en Amazonía se traduzcan en acciones, tras años de mucho diálogo y pocas decisiones, en una entrevista con LA NACION y otras agencias de noticias internacionales.

"Queremos ver si es posible inaugurar una nueva fase de implementación para la COP (...) Basta de discusión, ahora hay que implementar lo que hemos acordado", dijo Lula antes de la cumbre con unos 50 jefes de Estado y de gobierno en la ciudad brasileña de Belém este jueves y viernes.

La celebración de la cita coincide con un informe este martes que constató que el mundo está lejos de reducir el calentamiento climático: las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo aumentaron un 2,3% en 2024 con respecto al año anterior, según nuevos datos de la ONU.

"Ya tuvimos varias COP, muchas decisiones fueron tomadas, muchas decisiones no fueron ejecutadas", añadió el mandatario, de 80 años.

"No queremos que la COP siga siendo una feria de productos ideológicos, climáticos (...) Queremos que sea muy seria y que las cosas que decidamos puedan ser implementadas", enfatizó.

La COP30, que comienza la próxima semana después de la cumbre de gobernantes, se celebrará en la Amazonía por primera vez.

La llegada de unos 50.000 visitantes trajo caos sobre la cuestión del alojamiento en Belém, con precios muy elevados que generan preocupación sobre la posible exclusión de países pobres.

"Cuando decidimos hacer la COP aquí ya conocíamos las condiciones de la ciudad (...) Decidimos hacerlo aquí porque no queríamos comodidades, queríamos desafíos. Y queríamos que el mundo viniera a conocer la Amazonía", dijo Lula.

app-fb/jss/lbc