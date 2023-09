Dallas--(business wire)--sep. 5, 2023--

Llénanos de emoción: la icónica marca de belleza y empresa emprendedora global Mary Kay Inc. ha sido nombrada la marca de venta directa número 1 de productos para el cuidado de la piel y de maquillaje en el mundo* por Euromonitor International. El honor llega cuando la empresa celebra su 60 aniversario en el negocio, continuando el legado de Mary Kay Ash de empoderar a la mujer antes, ahora y siempre.

Euromonitor International es el principal proveedor de inteligencia de negocios, análisis de mercado y perspectivas del consumidor a nivel mundial, con más de 50 años realizando estudios de mercado en más de 100 países. Su reconocimiento a Mary Kay no solo atestigua la incomparable calidad de la marca, sino también su vasta y creciente presencia en el escenario mundial.

“Este tremendo honor de Euromonitor es la frutilla de nuestra torta de cumpleaños”, afirmó Nathan Moore, presidente de Ventas y Marketing Globales de Mary Kay. “Esto dice mucho de nuestro compromiso con la calidad y la innovación, así como de nuestra increíble comunidad de consultoras de belleza independientes, que siguen siendo nuestro impulso y fuerza motriz. Su dedicación y pasión han pintado nuestro pasado, presente y futuro con vibrantes tonos de éxito”.

Mary Kay tiene un compromiso de larga data con el avance de la salud de la piel, la investigación y el desarrollo, y la nutrición. La marca cuenta con más de 1600 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su cartera mundial.

“No hemos hecho más que empezar”, añadió Moore. “Aunque este es un logro empresarial extraordinario y demuestra la fuerza de nuestra marca, Mary Kay Ash nos ha enseñado a no dormirnos nunca en los laureles. Brindemos por los próximos 60 años de empoderamiento, innovación y éxito”.

* “Fuente Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, value sales at RSP, 2022 data”.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síguenos en Twitter.

