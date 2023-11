Gran jornada para el equipo Ducati en Malasia: el italiano Enea Bastianini ganó el Gran Premio de MotoGP el domingo, mientras que su compatriota y compañero Francesco Bagnaia, tercero, quedó por delante del español Jorge Martín (Ducati-Pramac), cuarto, y aumenta ligeramente su ventaja en el campeonato.

Bajo el aplastante calor de Sepang, el vigente campeón consolidó su liderato y se acerca a un segundo título: tras llegar a Malasia con 13 puntos más que su rival madrileño, cuenta con una ventaja de 14 al término del fin de semana, con tan sólo dos pruebas y 74 puntos restantes.

Después de terminar cuarto en la carrera esprint del sábado por detrás de Martín, Bagnaia se recuperó el domingo imponiéndose al aspirante al título, que quedó a siete segundos.

El italiano pondrá rumbo a Catar, próxima prueba del campeonato, con plena confianza en sus posibilidades por lograr una segunda corona consecutiva.

- Martín frustrado -

"El fin de semana es muy positivo. Ayer, no tenía buenas sensaciones sobre la moto pero hoy fue mucho mejor. Perdí tiempo respecto a los dos primeros, pero logré aumentar la diferencia con Jorge (Martín). Lo importante es haber recuperado puntos en el campeonato", señaló el turinés.

Por su parte, Martín atravesó una jornada muy frustrante. Frenó muy tarde en la primera curva para intentar colocarse primero, pero fue demasiado largo y se vio provisionalmente en la quinta posición. Al alcanzar de nuevo la rueda de Bagnaia, se mantuvo en la lucha durante cinco vueltas, logrando incluso adelantar al italiano en dos ocasiones.

Pero Bagnaia respondió con firmeza, recuperando en cada ocasión su tercera posición antes de escaparse del todo.

"Hicimos cambios después del 'warm-up' y no fue una buena decisión, no me sentía bien sobre la moto. Cuarto es lo máximo que podía hacer. A veces es mejor no cambiar nada. Hará falta ser inteligente para estar en la lucha con 'Pecco' (Bagnaia) durante los dos próximos fines de semana", valoró Martín, visiblemente afectado, a las cámaras de Canal+.

- Bastianini intocable -

Intocable, Bastianini logró la quinta victoria de su carrera en MotoGP y la primera desde hace 14 meses, cuando se impuso en Aragón. El campeón del mundo de Moto2 en 2020 afianzó su posición, entre rumores que indicaban que podría perder su sitio en Ducati en beneficio de Martín.

"Es fantástico. Después de la segunda posición del esprint, me dije que podía hacer algo. Quería estar primero después de las dos primeras curvas y lo logré. He empujado mucho en las cinco primeras vueltas para aumentar mi ventaja y después lo gestioné", explicó.

El nativo de Rimini y que terminó el campeonato de 2022 en tercera posición, con una Ducati-Gresini, confirmó su potencial después de una temporada catastrófica, perturbada por las lesiones. Sin haber superado nunca la octava posición antes de Malasia, abandona Sepang con dos podios y quizás habiendo salvado su puesto en el equipo oficial para 2024.

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) también firmó un gran fin de semana. Vencedor el sábado de la carrera esprint, logró una buena segunda posición durante el Gran Premio el domingo.

"Lo intenté todo. Tenía una moto perfecta este fin de semana pero Enea (Bastianini) era más rápido hoy, era muy difícil buscarlo", declaró.

Su hermano Marc, seis veces campeón del mundo en MotoGP y en el puesto 13 el domingo al manillar de su Honda, tendrá que esperar a la próxima temporada para disfrutar de las Ducati-Gresini, una de las motos que más ha evolucionado estas últimas semanas.

