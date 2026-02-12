Basura dorada: policía italiana recupera lingotes extraviados en un vertedero

ROMA, 12 feb (Reuters) - La policía del sur de Italia ha recuperado una caja con lingotes de oro de una planta de clasificación de residuos después de que un despistado residente tirara accidentalmente el tesoro junto con la basura doméstica, informaron los agentes el jueves.

El hombre entró en una comisaría de los Carabinieri en Porto Cesareo, cerca de la ciudad de Lecce, para denunciar la desaparición de un cofre que contenía 20 lingotes de oro, valorado en unos 120.000 euros (US$142.000), informó la policía en un comunicado.

Los investigadores rastrearon rápidamente los movimientos del hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

Las imágenes sugerían que la caja había sido arrojada a un contenedor público en un complejo turístico cercano a la playa, y las investigaciones posteriores revelaron que había sido trasladada a la planta de eliminación de residuos local.

"Tras varias horas de minucioso rastreo, los agentes lograron encontrar la caja que, aunque dañada, aún contenía todos los lingotes de oro (...) que fueron devueltos a su legítimo propietario", sostuvo el comunicado.

(1 dólar = 0,8415 euros) (Reporte By Gavin Jones, Editado en español por Javier Leira)