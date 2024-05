Baterista de pink floyd está abierto a una reunión, pero dice que no hay ganas de hacerla

Por Sachin Ravikumar

LONDRES, 15 mayo (Reuters) - El baterista de Pink Floyd, Nick Mason, dijo el martes que estaría abierto a la idea de un concierto de reunión, pero no ve que haya ganas entre sus enemistados y ahora ancianos excompañeros de banda.

El legendario grupo de rock inglés actuó por última vez junto hace casi dos décadas, en el concierto benéfico Live 8 celebrado en Hyde Park, Londres, en 2005.

No obstante, la larga disputa entre los otros dos miembros sobrevivientes de la banda, Roger Waters y David Gilmour, no ha hecho más que intensificarse en los últimos años, convirtiéndose en una de las rencillas más amargas de la música rock.

El teclista Richard Wright murió en 2008 y el líder original Syd Barrett, que abandonó la banda mucho antes debido al deterioro de su salud mental, falleció en 2006.

A la pregunta de si estaría abierto a una reunión, Mason dijo a Reuters: "Oh, sí. Lo estaría. Pero no creo que encuentres mucho apoyo de Roger y David para trabajar juntos".

Mason afirmó que no ha comentado la posibilidad ni con Waters, de 80 años, ni con Gilmour, de 78.

Waters dejó la banda en 1985 por diferencias personales y creativas y se vio envuelto en una batalla legal por el uso del nombre Pink Floyd. Sus desencuentros con Gilmour no han hecho más que empeorar desde entonces y el año pasado ambos se enfrentaron en las redes sociales e, incluso, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Waters fue la fuerza creativa de los álbumes más conocidos de la banda, como "The dark side of the Moon" y "The wall". Asimismo, la voz de Gilmour y sus legendarios solos de guitarra ayudaron a definir el característico sonido de Pink Floyd.

"Es más probable que haga conciertos como el de Roger en Nueva York hace un par de años", dijo Mason, refiriéndose a una presentación en vivo con su propio grupo en 2022, cuando Waters se unió a él en el escenario en una aparición sorpresa.

"Fue genial hacerlo y quién sabe. Pero realmente, realmente no creo que haya ganas (de reunirse)", añadió.

Mason, de 80 años, habló durante un acto celebrado en la Battersea Power Station de Londres con motivo del lanzamiento de una nueva versión del disco "Animals", de 1977, en cuya famosa portada aparecen la central eléctrica y un cerdo hinchable flotando.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters