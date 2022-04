Batiste gana álbum del año en los premios grammy, presidente de ucrania interviene para pedir apoyo

Por Lisa Richwine

LAS VEGAS, EEUU, 3 abr (Reuters) - El artista multigénero Jon Batiste ganó el premio al álbum del año y el dúo de R&B Silk Sonic se llevó dos de los máximos honores el domingo, en una ceremonia de entrega de los premios Grammy que contó con un sorpresivo pedido de apoyo del presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy.

Batiste, quien lidera la banda en "The Late Show with Stephen Colbert", ganó cinco premios en total, incluido el principal galardón por "We Are", un álbum de jazz inspirado en el movimiento Black Lives Matter.

"Creo esto hasta la médula: no hay mejor músico, mejor artista, mejor bailarín, mejor actor. Las artes creativas son subjetivas", dijo Batiste. "Simplemente trabajo en el oficio todos los días", agregó.

Las otras victorias de Batiste incluyeron el mejor video musical por "Freedom", un tributo de colores brillantes a Nueva Orleans, y un premio por la composición y el arreglo de canciones para la película animada de Pixar "Soul".

Silk Sonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak, ganó los premios a la canción y grabación del año por su éxito inspirado en la década de 1970 "Leave the Door Open". La pareja se levantó de sus asientos y bailó lentamente antes de subir al escenario.

"Realmente estamos haciendo todo lo posible para mantenernos humildes en este momento", bromeó Paak cuando la pareja aceptó el segundo premio.

Olivia Rodrigo, la cantante de 19 años de la desgarradora balada "licencia de conducir" de su álbum "Sour", ganó tres premios, incluido el de mejor artista nuevo.

"Este es mi mayor sueño hecho realidad. ¡Muchas gracias", dijo Rodrigo mientras sostenía su trofeo.

A mitad de la ceremonia, el conductor Trevor Noah presentó un mensaje de video de Zelenskiy, quien planteó un contraste entre la alegría de la música y la devastación causada por la invasión de Rusia a su país hace más de un mes.

"¿Qué es lo más opuesto a la música? El silencio de las ciudades en ruinas y las personas asesinadas", dijo Zelenskiy, que vestía una camiseta verde y tenía la voz ronca.

"Llenen el silencio con su música", agregó. "Apóyennos de la manera que puedan. Cualquiera, pero no con silencio", afirmó.

Los comentarios precedieron una interpretación de John Legend que contó con dos músicos y un poeta ucranianos.

Los más altos honores en la música se pospusieron desde enero durante un aumento de los casos de COVID-19 y se trasladaron de Los Ángeles al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Las estrellas recorrieron una alfombra roja y miles de espectadores llenaron el lugar, lo que marcó un contraste con el reducido evento al aire libre del año pasado.

La banda de pop coreana BTS, un fenómeno global que nunca ganó un Grammy, volvió a irse con las manos vacías. Pero el grupo realizó una interpretación de alto octanaje de su éxito "Butter", esquivando rayos láser en lo que parecía la escena de una película de atracos.

La banda de rock Foo Fighters, cuyo baterista Taylor Hawkins murió hace poco más de una semana, ganó tres premios, incluido el de mejor álbum de rock por "Medicine at Midnight". Ningún integrante de la banda se presentó para aceptar los galardones.

Los ganadores son elegidos por unos 11.000 miembros de la Academia de Grabación. (Reporte de Lisa Richwine en Las Vegas; reporte adicional de Maria Caspani en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal)