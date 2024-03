Ciudad de méxico (ap) — trevor bauer trabajó tres entradas sin permitir anotación el domingo ante los yanquis y los diablos rojos de la ciudad de méxico, venció 4-3 a nueva york en el primero de dos duelos de exhibición.

Bauer tuvo su primera apertura con Diablos Rojos, equipo con el que recientemente firmó un acuerdo de cinco partids. Permitió cuatro hits, ponchó a tres y regaló dos boletos.

“Mi dominio estuvo un poco errado. Me hubiera gustado no dar bases por bola a dos personas”, reconoció Bauer. “Fue primer lanzamiento a esta altitud, entonces la bola se mueve un poco diferente. Pero fue un buen día. Los aficionados fueron increíbles”.

El derecho de 33 años intenta regresar a las Grandes Ligas tras cumplir una suspensión por violar las reglas de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores de la liga.

“Pensé que se vio bien. Obviamente tiene buenas cosas. Pensé que pusimos buenas cosas en su contra al bate , no pudimos quebrarlo”, aseguró el mánager de Yanquis Aaron Boone.

Bauer arribó a la Ciudad de México el jueves. Dijo que deseaba enfrentar a los Yanquis en su primera salida con los Diablos Rojos.

“Definitivamente fue parte de mi decisión (de venir a México). Pensé que sería divertido lanzar ante los Yanquis y dar algo de contenido para entretener a la afición”, indicó Bauer. “Quiero jugar béisbol. Me divierto haciéndolo y hay muchas cosas que están bien con esta organización”.

El expelotero de los Yanquis Robinson Canó. terminó 4-3, con un jonrón y dos empujadas con los Diablos Rojos. El dominicano de 41 años juega en México por primera vez y pegó un vuelacercas en la cuarta entrada ante el abridor de Yanquis Tanner Tully.

Canó disputó 17 temporadas en las Grandes Ligas, nueve con los Yanquis en donde ganó la Serie Mundial en el 2009. Hace un par de semanas firmó con los Diablos Rojos.

Este fue el primer juego de los Yanquis en México desde 1968, cuando disputaron cuatro duelos de exhibición, dos ante Diablos Rojos y dos ante Tigres.

“Cada vez que tienes oportunidad de llevar este uniforme y competir en otro país, siempre es un momento especial. Aprendes mucho en la Ciudad de México, los Diablos Rojos, su historia, la organización”, dijo Boone.

Giancarlo Stanton apreció la oportunidad de jugar por primera vez en Ciudad de México. Dijo el dominicano Omar Minaya, asesor de los Yanquis, habló con él y acordó viajar.

“Creo que es importante para la Ciudad de México, es divertido para el béisbol. Es una buena mezcla, las dos ligas y los países”, comentó Stanton, quien visitó la ciudad hace dos años.

El jardinero Alex Verdugo dijo hace dos semanas que estaba entusiasmado de jugar en México, lugar en el que nació su padre Pero no viajó por razones personales.

“Verdugo estaba emocionado, pero su novia está embarazada y su hijo nacerá en unas cuantas semanas y tuvo que ir al hospital”, comentó Boone. “Sé que está molesto por no poder estar aquí, pero tenía que estar ahí en caso de que llegara el bebé”.