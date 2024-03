Ciudad de méxico (ap) — trevor bauer puede jugar en la liga mexicana de béisbol porque no fue convicto por cargos de agresión sexual, dijo el martes el presidente ejecutivo de los diablos rojos del méxico, othón díaz.

Bauer, ganador del Cy Young de la Liga Nacional, jugará cinco partidos con los Diablos Rojos, uno de los equipos más populares en México. Uno de esos duelos será ante los Yanquis el próximo domingo.

“Si hubiera un jugador que se le hubiera demostrado que hubiera salido culpable (de un crimen) no podría jugar, ya hay limitantes, o sea no podemos contratarlo”, dijo Díaz a The Associated Press. “No es sólo un tema de Diablos, es un asunto de la liga, se votó”.

De acuerdo con el dirigente, el derecho estadounidense arribará a México el fin de semana y lanzará el primer partido de una serie de dos encuentros de exhibición ante Nueva York.

Bauer, de 33 años, recibió una sanción sin precedentes de dos temporadas sin paga por el comisionado Rob Manfred por violar la política de violencia doméstica luego que una mujer de San Diego lo acusó de golpearla y abusar sexualmente de ella, algo que el lanzador negó.

A través del arbitraje, la sanción se redujo a 194 partidos y Bauer fue dado de baja por los Dodgers de Los Ángeles en enero del 2023. La temporada pasada militó con los Yokohama DeNA BayStars de la Liga del Pacífico de Japón.

Díaz dijo que el fichaje de Bauer les ayudará a crecer la marca de los Diablos Rojos.

“Hay jugadores que son muy apetecibles desde el punto de vista deportivo, pero no los podemos firmar, ni nosotros ni nadie en la liga”, dijo el dirigente.

Bauer anunció el lunes en su cuenta de X, antes Twitter, que jugaría en México.

“Por ejemplo, el posteo de Trevor tuvo como 900.000 likes, ese es un aspecto en el que estamos buscando un impacto para que crezca la marca”, dijo Díaz. “Somos líderes en la Liga Mexicana, pero queremos ser líder dentro de otros deportes más populares en México, específicamente el fútbol”.

Baur y la mujer que lo acusó llegaron a un acuerdo legal. Después de cumplir con la sanción, Bauer podría haber firmado o enfrentado a equipos de las Grandes Liga.

El exlanzador de Grandes Ligas Roberto Osuna jugó con los Diablos Rojos in 2021 y 22. El mexicano fue suspendido 75 juegos en 2018 por violar la política de violencia doméstica.