Bautismo exitoso de Tuchel con Inglaterra

El nuevo seleccionador Thomas Tuchel inició su mandato al frente de Inglaterra con una cómoda victoria 2-0 ante Albania en el arranque de la fase de clasificiación mundialista de los 'Three Lions', este viernes en Wembley.

Los vigentes subcampeones de Europa doblegaron al modesto combinado balcánico con goles del lateral del Arsenal Myles Lewis-Skelly a los 20 minutos, en su debut internacional con 18 años, y del capitán Harry Kane (77).

Por supuesto, habrá que juzgar el nivel real del combinado inglés ante un rival de mayor entidad, pero mientras llega ese momento, el técnico alemán sacó adelante su bautismo con fases de fútbol entusiasta y una victoria al término de un partido de sentido único.

El antiguo entrenador de Bayern Múnich, París Saint-Germain y Chelsea, entre otros, fue recibido en el templo londinense con una pancarta 'Welcome to the home of football, Thomas' (bienvenido a la casa del fútbol, Thomas) desplegada por la Federación Inglesa.

Tuchel había insistido toda la semana en "el equilibrio" a construir entre las generaciones, y no pudo soñar con un mejor símbolo que los goles de Lewis-Skelly, recién salido de la adolescencia, y de Kane, el capitán con 104 partidos internacionales.

- Debut y gol con 18 años -

En su primer once inicial, muy escrutado, destacó la presencia de Marcus Rashford, en forma en el Aston Villa, donde está cedido por el Manchester United, y que regresaba a la selección por vez primera en un año.

El extremo izquierdo se mostró disponible en ataque y generoso en el repliegue defensivo, al igual que Phil Foden en el costado opuesto.

Pero las miradas se centraron más en la zaga, donde dos hombres vistieron por vez primera la camiseta blanca: el central del Newcastle, Dan Burn, internacional a los 32 años, y la joven sensación del Arsenal, Myles Lewis-Skelly.

El joven de 18 años, seis meses después de su debut como profesional, no tembló ante la presión de más de 82.000 espectadores presentes en Wembley. El lateral izquierdo marcó el primer gol de la era Tuchel con sangre fría, entre las piernas del arquero albanés después de un gran pase entre líneas de Jude Bellingham.

El segundo gol se hizo esperar. A centro de Declan Rice, Kane controló y envió el balón con la diestra al fondo de la red para sentenciar ante la Albania del técnico brasileño Sylvinho.

La Inglaterra de Tuchel escribirá su próximo paso el lunes (19H45 GMT) también en la 'Catedral' del fútbol contra Letonia, uno de los otros rivales del grupo K junto a Andorra y Serbia.

jta/hpa/iga/ma