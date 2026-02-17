Bayer anuncia un acuerdo multimillonario para zanjar los litigios sobre su herbicida Roundup

La compañía Monsanto, filial de la alemana Bayer, anunció el martes un acuerdo de hasta US$7.250 millones para cubrir las reclamaciones "actuales y futuras" sobre su herbicida con glifosato Roundup, relacionado con algunos tipos de cáncer.

Estos pagos serán anuales "limitados y decrecientes" y podrán abonarse durante los próximos 21 años, lo que ofrecerá "una mayor certeza financiera" al grupo, indicó un comunicado.

El acuerdo colectivo, que aún debe ser aprobado por el tribunal de San Luis (Misuri, Estados Unidos), ofrece a Bayer una vía de salida frente a la avalancha de juicios relacionados con el herbicida de su filial estadounidense.

El grupo con sede en Leverkusen, en Alemania, aumentará en 4.000 millones de euros (US$4.700 millones), hasta un total de 11.800 millones de euros (US$13.900 millones), su partida de provisiones destinada a los litigios sobre este producto.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera el glifosato, uno de los ingredientes del Roundup, como un probable carcinógeno, pero Bayer afirma que los estudios científicos y las autorizaciones reglamentarias demuestran que el herbicida es seguro.

El producto ha sido acusado de favorecer el desarrollo de linfomas no hodgkinianos (LNH), un tipo de cáncer.

Bayer recordó sin embargo que las medidas anunciadas el martes se toman "únicamente para contener los litigios" y los acuerdos concluidos con los demandantes "no conllevan ningún reconocimiento de responsabilidad o de culpa".

Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de US$10.000 millones en procesos judiciales.