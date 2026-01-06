Bayer demanda a fabricantes de vacunas contra el COVID por su tecnología de ARNm

Por Blake Brittain

6 ene (Reuters) - Monsanto, de Bayer, demandó el martes ante un tribunal federal de Delaware a Pfizer, BioNTech y Moderna, fabricantes de la vacuna contra el COVID-19, por presunto uso indebido de su tecnología de ARN mensajero en la fabricación de sus vacunas, confirmó un portavoz de la compañía.

Según las demandas por violación de patente, las empresas copiaron la tecnología desarrollada por Monsanto en la década de 1980 para reforzar el ARN mensajero en los cultivos con el fin de estabilizar el material genético utilizado en sus vacunas.

Bayer presentó por separado una demanda similar contra Johnson & Johnson

ante un tribunal federal de Nueva Jersey el martes, argumentando que un proceso basado en el ADN que J&J utilizaba en la fabricación de sus vacunas infringía la patente.

Las demandas de Bayer se suman a una red de litigios de patentes sobre las exitosas vacunas contra COVID, que incluyen una demanda en curso presentada por Moderna contra Pfizer en 2022.

Bayer no participó en el desarrollo de las vacunas contra el COVID y no fabrica ni vende ninguna versión de las mismas. Pidió a los tribunales una cantidad no especificada de daños monetarios y dijo que no estaba tratando de bloquear a las empresas de la fabricación de sus vacunas.

Pfizer y BioNTech obtuvieron más de US$3.300 millones en ingresos por las ventas mundiales de su vacuna Comirnaty en 2024, mientras que Moderna ganó US$3.200 millones con Spikevax, según los reportes de las empresas, una fracción de sus ventas en el punto álgido de la pandemia.

Johnson & Johnson dejó de vender su vacuna para el COVID en Estados Unidos en 2023.

Las demandas de Bayer señalan que los científicos de Monsanto fueron pioneros en la década de 1980 en la tecnología para reducir la inestabilidad del ARNm para hacer cultivos más resistentes a las plagas.

Bayer alegó que Pfizer y Moderna utilizaron una tecnología para mejorar la estabilidad del ARNm que infringe una de sus patentes. (Reporte de Blake Brittain en Washington. Editado en español por Javier Leira)