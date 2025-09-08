Bayer Leverkusen anuncia al danés Kasper Hjulmand como nuevo entrenador

El exseleccionador de Dinamarca y semifinalista en la Eurocopa de 2021, Kasper Hjulmand es el nuevo entrenador de Bayer Leverkusen en lugar del neerlandés Erik ten Hag, cesado por los malos resultados, anunció este lunes el club germano.

A sus 53 años, Hjulmand ha firmado hasta junio de 2027 con la difícil misión de reconstruir un equipo que bajo el mando del español Xabi Alonso logró un histórico doblete en la temporada 2023-2024 y fue subcampeón de la Bundesliga el curso pasado.

Una tarea para la que fue contratado Ten Hag y en la que el exentrenador de Ajax y Manchester United fracasó, por lo que fue despedido tras solo dos jornadas disputadas y un solo punto ganado.

Hjulmand debutará el próximo viernes contra Eintracht Francfort, uno de los tres equipos (junto a Colonia y Bayern Múnich) que ha logrado el pleno de seis puntos en el inicio del campeonato.

Curiosamente, el danés viajará luego a su país para el inicio de la Liga de Campeones contra el Copenhague.

El técnico danés vuelve así al fútbol alemán, luego de comenzada la temporada 2014-2015 como entrenador del Maguncia, que le despidió por los malos resultados tras 21 jornadas disputadas.

En el verano de 2020 tomó las riendas de la selección danesa, a la que dirigió durante cuatro años, con las semifinales en la Eurocopa de 2021 y la clasificación tanto para el Mundial 2022 como la Eurocopa 2024 como principales logros.

Dimitió tras caer eliminado en octavos de final de la Eurocopa de Alemania frente al equipo anfitrión.

