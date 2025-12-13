Bayer Leverkusen se reencuentra con la victoria en el derbi del Rin contra Colonia

El Bayer Leverkusen, que había perdido sus últimos dos partidos de Bundesliga, corrigió el rumbo este sábado en la 14ª jornada al imponerse 2-0 al Colonia, en el derbi del Rin.

Tras una primera mitad sin goles en el BayArena, el Werkself doblegó a los visitantes en solo seis minutos: Martin Terrier, que apenas llevaba cuatro minutos sobre el césped, abrió el marcador (66') con un golazo de escorpión, sin mirar a portería.

Seis minutos después, el centrocampista Robert Andrich saltó más alto que la defensa visitante para rematar un saque de esquina y lograr el gol de la tranquilidad (72').

"Era una victoria obligada", declaró el director deportivo del Leverkusen a Sky Germany.

"Cuando pierdes dos partidos de Bundesliga consecutivos, tienes que ganar el siguiente, no solo porque es un derbi, pero también por la clasificación", puntualizó.

La atmósfera del derbi fue atípica, marcada por las protestas de cientos de ultras de ambos equipos, que boicotearon el encuentro. Una asociación de aficionados del Colonia se quejó de controles de policía "inapropiados" y "muy intensos", según la revista deportiva alemana Kicker.

Con la victoria, el Leverkusen pasó a ocupar la 4ª posición provisional con 26 puntos, superando a Hoffenheim (5º, 26 pts) y Eintracht Fráncfort (6º, 24 pts), que habían ganado horas antes.

El Hoffenheim había firmado en su cancha la goleada del día, al imponerse 4-1 al Hamburgo (14º).

Por su parte el Eintracht Fráncfort, que arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, se reencontró con la victoria este sábado al batir 1-0 al Augsburgo.

En los últimos cuatro partidos, el conjunto alemán acumulaba 3 derrotas y un empate, con la especialmente dolorosa goleada 6-0 contra el RB Leipzig del pasado fin de semana.

El sábado, frente a su público, el Fráncfort frenó la caída gracias a un solitario gol del japonés Ritsu Doan (68').

"Se puede ver que nos falta un poco de frescura", confesó el entrenador del Fráncfort Dino Toppmoller a los medios.

"La actuación de hoy estuvo guiada por mucha fuerza de voluntad", añadió el técnico.

En otro de los partidos del sábado, entre dos equipos de la tabla media, el Wolfsburgo (13º) venció 3-1 en la cancha del Borussia Monchengladbach (11º).

Christian Eriksen, exjugador de Manchester United y Tottenham Hotspur, fue el protagonista de la victoria, con un centro cruzado que habilitó el segundo gol de los suyos y con un pase sin mirar con el que asistió a Patrick Wimmer para anotar el tercero.

Su actuación guió al Wolfsburgo hacia una segunda victoria consecutiva, con la que alejarse de los puestos de descenso.

En esa lucha por la permanencia se dio un duelo directo entre St. Pauli y Heidenheim, con victoria 3-1 para los locales, que pasan a ocupar la 16ª posición, sinónimo de repechaje de permanencia. El Heidenheim, 17º, sigue en puestos de descenso directo.