Bayer Leverkusen sigue su reconstrucción con el argentino Ezequiel Fernández

El Bayer Leverkusen alemán dio un nuevo paso en su reconstrucción con el fichaje este lunes del volante argentino Ezequiel Fernández, hasta 2030, apenas unas horas después de la destitución del técnico Erik ten Hag.

“Equi” Fernández, que jugó con la Albiceleste los Juegos Olímpicos de París, llega a la Bundesliga alemana procedente del Al-Qadisiya FC saudita por unos 30 millones de euros (US$35 millones), según medios.

El argentino se convierte en el cuarto jugador en llegar al Bayer este verano europeo por un valor igual o superior a los 30 millones, una cantidad que el club solo había alcanzado en una ocasión.

Se espera que el centrocampista defensivo de 23 años reemplace a Granit Xhaka, uno de los jugadores del Bayern Leverkusen que ha cambiado de equipo para esta temporada.

“Ezequiel aumentará enormemente la calidad de la plantilla”, declaró en un comunicado el director deportivo Simon Rolfes.

Siete titulares habituales del equipo que conquistó el doblete Bundesliga-Copa alemana en 2023-24 han salido del club desde el final de la pasada temporada: Xhaka, Florian Wirtz, Jonathan Tah, Lukas Hradecky, Jeremie Frimpong, Odilon Kossounou y Amine Adli.

Un octavo, el ecuatoriano Piero Hincapié, podría recalar en el Arsenal este mismo lunes, último día de “mercato”.

