Bayer Leverkusen tropieza con empate en la carrera por la zona Champions

El Bayer Leverkusen se complicó en su intento de clasificarse a la próxima Liga de Campeones europea al no pasar del empate 3-3 en el campo del Friburgo, este sábado en la 25ª jornada de la Bundesliga.

Con 44 puntos, el club campeón de la liga alemana en 2024 queda en el sexto lugar, clasificatorio para la próxima Conference League, y ve alejarse a 3 puntos al RB Leipzig (5º), que ganó in extremis 2-1 al Augsburgo.

Respecto a la cuarta plaza, la última dentro de la zona Champions, el Leverkusen sigue eso sí a 3 puntos ya que el equipo que la ocupa, el Stuttgart, también empató, en su caso 2-2 en el campo del Maguncia (14º).

El Hoffenheim (3º), otro de los equipos en la carrera por ese codiciado Top 4, se afianza en el podio gracias a su victoria 4-2 en casa del modesto Heidenheim (18º, colista), impulsado por un doblete en la primera parte del austríaco Alexander Prass.

El Leverkusen, que había tomado un nuevo impulso a mitad de esta semana al ganar 1-0 en Hamburgo en un partido que tenía pendiente de disputa, no pudo confirmar su reacción.

Antes de ese triunfo solo había sumado 1 punto en sus dos últimos partidos ligueros, por lo que está siendo muy irregular: no encadena dos triunfos en la Bundesliga desde enero.

El Leverkusen creyó poder llevarse la victoria este sábado al llegar con ventaja 3-2 a la recta final del choque, pero allí el Friburgo (8º) empató con un tanto de Matthias Ginter en el minuto 86.

También en los últimos minutos consiguió la victoria el Leipzig, que había empezado perdiendo en casa con el Augsburgo pero que remontó en el último cuarto de hora gracias a una diana del marfileño Yan Diomandé (76') y a un tanto en contra del brasileño Arthur Chaves (90+2').

El Stuttgart se dejó la victoria en el descuento, cuando para el Maguncia empató con el 2-2 Danny da Costa en el 90+1'.

El Hoffenheim, con su victoria en Heidenheim, se aproxima además a 3 puntos del segundo puesto del Borussia Dortmund, que visita en el último turno del sábado al Colonia.

El líder destacado de la liga alemana, el Bayern Munich, dio un paso más hacia su 35º título alemán el viernes al golear 4-1 al Borussia Mönchengladbach.