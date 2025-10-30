Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, un nuevo episodio de su rivalidad

La reciente rivalidad entre Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich vivirá un nuevo episodio en el partido de la 9ª fecha de Bundesliga este sábado, si bien la plantilla del Werkself es totalmente diferente a la que aterrorizó a los gigantes bávaros en los últimos años.

Bajo la batuta del entrenador vasco Xabi Alonso, el Once de la Fábrica plantó cara al Bayern durante dos temporadas, llevándolos a un límite que recordó al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp de los años 2010.

En sus seis enfrentamientos domésticos contra el Bayern, el equipo de Xabi Alonso ganó tres partidos y empató otros tres, incluyendo la goleada 3-0 en febrero de 2024, temporada que el Leverkusen terminó invicto en Alemania y con doblete Bundesliga-Copa.

Pero esta temporada, el destino de ambos equipos parece haberse invertido.

El Werkself perdió en el mercato a varios jugadores titulares, y lleva ya dos entrenadores, con Kasper Hjulmand en el cargo desde el despido de Erik ten Hag tras sólo dos partidos de Bundesliga.

Después ocho partidos disputados, el Bayer Leverkusen es quinto, a siete puntos de un Bayern Múnich imparable.

La victoria 1-4 de los bávaros sobre el Colonia el miércoles, en partido de Copa de Alemania, fue la 14ª en 14 partidos, rompiendo el récord de mejor inicio en la historia de los cinco grandes campeonatos de Europa.

Debido a esa diferencia de forma, parece complicado que el Bayer Leverkusen sea el primer equipo en arrebatar puntos a los hombres entrenados por Vincent Kompany, pero hay esperanza.

Desde la llegada de Hjulmand, el Leverkusen ha ganado seis partidos y empatado cuatro, con solo una derrota, la dolorosa goleada 2-7 contra el vigente campeón europeo París Saint-Germain.

El miércoles, tras vencer en la prórroga 2-4 al Paderborn de segunda división en Copa de Alemania, Hjulmand prometió dar descanso a sus jugadores antes del viaje a Múnich.

"Esos 30 minutos extra (prórroga) no fueron ideales para nosotros, pero así es el fútbol", declaró.

“Desde ahora, todo pasa por recuperación, tratamiento, nutrición y todo lo que sea necesario para estar listos para ganar contra el Bayern”.

“Los próximos días son importantes, no tanto por el entrenamiento sino por recuperar energía”, concluyó.

El centrocampista Jonas Hofmann, que ha brillado desde la llegada de Hjulmand al banquillo, avisó que él y sus compañeros no van a viajar a Múnich “para quejarse, sino para traer algo de vuelta a casa”.

Programa de la 9ª jornada de Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(19:30 GMT) Augsburgo - Borussia Dortmund

- Sábado:

(14:30 GMT) Unión Berlín - Friburgo

St Pauli - Borussia Mönchengladbach

Heidenheim - Eintracht Fráncfort

RB Leipzig - Stuttgart

Maguncia - Werder Bremen

(17:30 GMT) Bayern Múnich - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(14:30 GMT) Colonia - Hamburgo

(16:30 GMT) Wolfsburgo - Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 24 8 8 0 0 30 4 26

2. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7

3. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6

4. Borussia Dortmund 17 8 5 2 1 14 6 8

5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7

6. Eintracht Fráncfort 13 8 4 1 3 21 18 3

7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

8. Colonia 11 8 3 2 3 12 11 1

9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4

10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4

11. Friburgo 9 8 2 3 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4

14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6

15. Augsburgo 7 8 2 1 5 12 20 -8

16. Maguncia 4 8 1 1 6 9 16 -7

17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Borussia Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12

