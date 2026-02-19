Bayer no prevé escasez de glifosato fuera de EEUU tras decreto presidencial

Por Patricia Weiss

FRÁNCFORT, 19 feb (Reuters) - El decreto del presidente de Estados Unidos que ‌invoca la Ley ‌de ⁠Producción de Defensa para garantizar el suministro de glifosato en Estados Unidos subraya la necesidad de los ​agricultores estadounidenses ⁠de tener ⁠acceso al herbicida, dijo Bayer el jueves, y añadió ​que la medida no provocaría escasez en otros países.

Bayer ‌dijo el pasado mes de agosto ​que la empresa podría verse ​obligada a detener la producción estadounidense del herbicida ampliamente utilizado en la agricultura, a menos que se introduzcan cambios normativos para evitar los litigios que han estado afectando a la empresa alemana.

Bayer es ​la única empresa que produce glifosato en Estados Unidos, pero el sector agrícola ⁠de ese país también importa grandes volúmenes de copias genéricas de China.

Bayer, ‌que lleva años tratando de defenderse de las controvertidas demandas por responsabilidad civil por el cáncer que, según se afirma, provoca el herbicida, llegó a un acuerdo a principios de esta semana para pagar hasta 7.250 millones de dólares para resolver decenas ‌de miles de demandas de este tipo.

Por otra parte, el ⁠grupo alemán ha convencido a la Corte Suprema de Estados ‌Unidos para que admita a trámite un ⁠recurso que limitaría considerablemente la responsabilidad de ⁠Bayer en las demandas, que han sido presentadas principalmente por usuarios particulares de jardinería.

La Corte Suprema decidió pronunciarse sobre el asunto después de que la administración Trump apoyó la opinión de ‌Bayer de que la regulación ​federal del glifosato, que favorece principalmente a Bayer, debería prevalecer sobre las leyes estatales invocadas por los demandantes. (Reporte de Patricia Weiss. Redacción de Ludwig Burger. ‌Edición de Linda Pasquini; Editado en Español por Ricardo Figueroa)