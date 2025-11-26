Bayer presenta una nueva semilla de soja para los agricultores brasileños

Por Ana Mano

SAO PAULO, 26 nov (Reuters) - El conglomerado alemán Bayer dijo el miércoles que venderá un nuevo producto de soja llamado Intacta 5+ para los agricultores de Brasil, el mayor exportador y productor mundial de la oleaginosa, en su intento de mantener el uso de semillas modificadas genéticamente en el país sudamericano.

La compañía dijo en un comunicado que se espera que las variedades comerciales con la nueva biotecnología estén listas para la temporada de cultivo 2027/28, a la espera de aprobaciones regulatorias y decisiones comerciales en Brasil y el extranjero.

Las semillas Intacta 5+ son la primera tecnología en Brasil con tolerancia a cinco herbicidas: mesotriona, dicamba, glifosato, glufosinato y 2,4-D, dijo Bayer. La nueva semilla también ofrece protección frente a ciertas orugas que pueden dañar las plantas de soja, añadió la empresa.

Los agricultores brasileños han respaldado el uso de las semillas modificadas genéticamente, y su rápida adopción en las últimas décadas ha sido reconocida como una importante contribución al aumento del rendimiento de diversos cultivos brasileños.

Según un informe de noviembre de 2024 del Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brasil es el segundo mayor productor de cultivos biotecnológicos del mundo, por detrás de Estados Unidos.

Para la temporada de cultivo 2024/2025, el informe prevé que Brasil sembrará 68,5 millones de hectáreas (169,3 millones de acres) con rasgos de ingeniería genética. Las tasas de adopción de la soja y el algodón han alcanzado el 99%, mientras que la del maíz es del 95%, según el informe.

Las nuevas semillas aportan "un importante avance genético que ayudará a los agricultores a afrontar los retos agrícolas actuales y futuros", dijo Marcio Santos, director general de la división de cultivos de Bayer en Brasil.

La tecnología Intacta de Bayer ha añadido 21,2 millones de toneladas métricas a la producción de soja en Brasil en los últimos 10 años, según la empresa, que cita un estudio de la consultora Agroconsult.