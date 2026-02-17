Bayer propone plan de US$ 10.250 millones para casos de cáncer por herbicida Roundup en EEUU

BERLÍN, 17 feb (Reuters) - Bayer anunció el martes que su filial Monsanto había presentado una propuesta de acuerdo colectivo en Estados Unidos por US$ 7.250 millones con el objetivo de resolver las demandas actuales y futuras por el presunto vínculo entre su herbicida Roundup y el linfoma no Hodgkin.

La empresa alemana dijo que el acuerdo propuesto para Estados Unidos, presentado ante el Tribunal de Circuito de la ciudad de St. Louis, Misuri, establecería un programa de reclamaciones de largo plazo financiado con pagos anuales limitados por un máximo de 21 años.

Bayer, que lleva años acosada por las reclamaciones relacionadas con Roundup tras la compra de Monsanto, dijo que también está preparando más acuerdos que cubren los casos existentes en Estados Unidos relacionados con Roundup por unos US$ 3.000 millones.

El acuerdo cubrirá la mayoría de los casos tanto en los tribunales estatales como federales de Estados Unidos. La propuesta se presentará el martes ante un juez de St. Louis, en Misuri, y requerirá su aprobación.

La propuesta incluye una disposición que permite a las personas que puedan demostrar que han sido diagnosticadas con linfoma no Hodgkin y que estuvieron expuestas a Roundup antes del martes presentar reclamos para recibir una parte del acuerdo. (Reporte de Diana Jones y Kirsti Knolle; redacción de Linda Pasquini y Friederike Heine; edición en español de Javier López de Lérida)