Bayern abre la Bundesliga con una goleada gracias a Kane y Luis Díaz

El Bayern de Múnich abrió por todo lo alto la Bundesliga 2025-2026 este viernes, con una victoria 6-0 sobre el RB Leipzig, en una primera jornada donde Harry Kane firmó un triplete y Luis Díaz se estrenó como anotador en su nuevo campeonato.

El francés Michael Olise selló un doblete en la primera mitad (27 y 42) y entre medias se dio el tanto del astro colombiano Lucho Díaz (32), llegado en el mercato actual de inicio de curso desde el Liverpool.

Con todo decidido, el inglés Harry Kane firmó un triplete en la segunda parte (54, 64, 78), en un margen de apenas 14 minutos, toda una declaración de intenciones de la principal estrella del equipo campeón de Alemania.

Kane y Díaz ya habían dado la Supercopa de Alemania al Bayern el pasado fin de semana, con sendos goles en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart.

La conexión ofensiva entre el inglés y el colombiano se confirma ahora y la sintonía entre ambos ilusiona ya en el Allianz Arena, ya que dos de los tantos del goleador llegaron con asistencias del cafetero.

"Queríamos empezar la liga haciendo una declaración de intenciones y es lo que hemos hecho. Teníamos enfrente a un buen equipo, pero estuvimos muy bien en todos los aspectos y fuimos decisivos cuando había que serlo", analizó Kane en declaraciones a Sky.

"Con Lucho solo llevamos unas semanas pero he sentido una conexión instantánea con él. Hoy me dio dos asistencias. Esto es estupendo para la confianza de todo el equipo", celebró el atacante inglés sobre su nuevo socio del ataque.

- Sin más fichajes -

Kane lleva 65 goles en 64 partidos de Bundesliga jugados con el Bayern y arranca ya a gran ritmo en la lucha por volver a ser el máximo anotador del campeonato, como ya logró la pasada temporada.

Es el noveno partido en el que el exatacante del Tottenham firma tres goles o más para el Bayern.

Fue reemplazado a cinco minutos del final y se ganó una gran ovación por parte de una hinchada que llenó las 75.000 butacas del recinto del norte de Múnich.

En Alemania, desde 2002 existe la tradición de que el equipo campeón abra la siguiente temporada y el Bayern ha tenido esa responsabilidad en 17 ocasiones desde entonces, consiguiendo en ellas 14 victorias.

El Bayern parece preparado para afrontar el nuevo curso y su presidente, Herbert Hainer, confirmó con motivo de este partido que el club no tiene previsto hacer más operaciones en los días que quedan para el final del mercado.

Leipzig, una "catástrofe"

Con el set en blanco al Leipzig, el Bayern se pone como primer líder del torneo, a la espera del resto de partidos.

El RB Leipzig, apenas séptimo en la pasada Bundesliga, fuera de los puestos europeos, arroja muchas dudas ya de entrada.

El capitán del equipo, David Raum, calificó el choque de este viernes de "catástrofe" y consideró que a su equipo le faltó "mentalidad y fuerza de voluntad".

El Bayer Leverkusen, ya sin Xabi Alonso y con Erik Ten Hag a los mandos, arrancará el sábado en casa ante el Hoffenheim, mientras que el Borussia Dortmund visitará el mismo día al St Pauli.