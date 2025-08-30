Bayern-Chelsea, duelo más atractivo de la primera fecha de la Champions

El duelo entre el Bayern Múnich y el Chelsea, vigente campeón del Mundo de clubes, será el duelo más atractivo de la primera jornada de la liguilla de la Champions, el próximo 17 de septiembre, según el calendario anunciado este sábado por la UEFA.

Un día después del sorteo de los emparejamientos de cada equipo, celebrado en Mónaco, la UEFA dio a conocer los horarios y los partidos de la primera fase, que se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero.

Además del partido mencionado, ese día destaca también el debut del vigente campeón continental, el París SG en casa frente al Atalanta y la visita del Atlético de Madrid a Anfield para jugar contra el Liverpool.

Un día antes, el Athletic Club dará el pistoletazo de salida a la competición con un atractivo duelo frente al Arsenal en el estadio de San Mamés; el Real Madrid recibirá al Marsella y el Villarreal viajará a Londres para jugar contra el Tottenham.

En una primera jornada que durará excepcionalmente tres días, el Barcelona visitará al Newcastle el jueves 18 de septiembre y el Manchester City recibirá al Nápoles, lo que supondrá el regreso del belga Kevin de Bruyne al Emirates Stadium, la que fue su casa durante una década.

En la segunda jornada, el Real Madrid tendrá un largo viaje hasta Kazajistán para enfrentarse el 30 de septiembre al Kairat Almaty.

Juventus, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Mónaco y Benfica serán, alternativamente en casa y fuera, los siguientes partidos del Real Madrid.

El Barcelona, por su parte, recibirá al PSG en la segunda jornada y luego jugará contra Olympiacos, Brujas, Chelsea, Eintracht, Salvia de Praga y Copenhague.

Como ya sucedió en la pasada temporada, en la que se estrenó el actual formato (en el que los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos y los equipos del 16 al 24º puesto deben pasar por un playoff), todos los partidos se disputarán a la misma hora.

Programa de la primera jornada de la Liga de Campeones:

Martes, 16 de septiembre (en horas GMT):

(18h45) PSV Eindhoven (NED) - Union St-Gilloise (BEL)

Athletic Bilbao (ESP) - Arsenal (ENG)

(19h00) Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA)

Juventus (ITA) - Dortmund (GER)

Tottenham (ENG) - Villarreal (ESP)

Benfica (POR) - Qarabag (AZE)

Miércoles, 17 de septiembre:

(18h45) Olympiacos (GRE) - Pafos FC (CYP)

Slavia Praga (CZE) - Bodoe/Glimt (NOR)

(19h00) Ajax Amsterdam (NED) - Inter Milán (ITA)

Bayern Múnich (GER) - Chelsea (ENG)

París SG (FRA) - Atalanta Bérgamo (ITA)

Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)

Jueves, 18 de septiembre

(18h45) Club Brujas (BEL) - Mónaco (FRA)

FC Copenhague (DEN) - Bayer Leverkusen (GER)

(19h00) Eintracht Fráncfort (GER) - Galatasaray (TUR)

Manchester City (ENG) - Nápoles (ITA)

Sporting Portugal (POR) - Kairat Almaty (KAZ)

Newcastle (ENG) - FC Barcelona (ESP)

kn/ole/mcd/mmy