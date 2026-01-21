Bayern clasificado para octavos, Barça a las puertas del Top 8

Un día después de que el Arsenal se convirtiera en el primer equipo clasificado directamente a octavos de la Liga de Campeones de Europa, el Bayern Múnich selló este miércoles su pase a los cruces, mientras que el Barcelona tendrá que buscar su boleto en la última jornada, dentro de una semana.

En Múnich, al Bayern le costó más de lo previsto acabar con la resistencia del Union St Gilloise belga, pero en la segunda parte lo logró con un doblete de Harry Kane (52' y 55', de penal).

Ya cuando el equipo alemán jugaba en inferioridad, por la expulsión por doble amarilla del central surcoreano Min-jae Kim, Kane tuvo otro penal para firmar un triplete, pero estrelló la pelota en la madera.

Con esta victoria, el Bayern suma 18 puntos, suficientes para ir directamente a la ronda de los 16 mejores.

- Liverpool asalta Marsella -

Es segundo en la clasificación, a tres unidades del Arsenal, con tres puntos más que Real Madrid y Liverpool, que quedó muy cerca del pase a octavos tras ganar este miércoles 3-0 en Marsella.

Dominik Szoboszlai (45'+1), un autogol de Gerónimo Rulli (72') y el neerlandés Cody Gakpo (90+3') fueron los autores de los goles de los Reds, a quienes les basta con ganar en Anfield al Qarabag de Azerbaiyán el próximo miércoles para clasificarse a octavos.

Otros dos equipos ingleses, Newcastle y Chelsea, afrontarán la jornada final instalados en el Top 8, con 13 puntos, los mismos que el París Saint-Germain (6°) y a uno del Tottenham (5°).

El Newcastle se impuso fácilmente al PSV Eindhoven por 3-0, pero el Chelsea sufrió mucho frente al modesto Pafos chipriota, al que solo pudo derrotar con un solitario tanto del ecuatoriano Moisés Caicedo (78').

Con 13 puntos, pero fuera de la zona de pase rápido, están también Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

- Pedri lesionado -

El Barça ganó por 4-2 en su visita al Slavia en Praga, pero volvió a dar muestras de debilidad defensiva y, más preocupante, Pedri se retiró lesionado del campo.

Sin Lamine Yamal, sancionado, el Barça se encontró con un aguerrido Slavia, que llegó al descanso con el marcador igualado: Fermín López anotó un doblete para los catalantes (34' y 42') y Kusej (10) y Robert Lewandowski, en contra (44'), anotaron para los locales.

Dani Olmo (63') y el propio Lewandowski (70') sentenciaron para el líder de LaLiga en el segundo periodo.

El Atlético de Madrid, por su parte, no pasó del empate a un gol en su visita al Galatasaray y perdió opciones de quedar en el Top 8. Se lo tendrá que jugar en el Metropolitano el miércoles ante el Bodö-/Glimt, el equipo noruego que sacó los colores el martes al Manchester City (3-1).

"Ellos nos empataron cuando nosotros debíamos haber encaminado la victoria. En la segunda parte metieron cinco atrás y estaban más cómodos. E incluso tuvieron situaciones de gol y pudieron ganar, como esa última", resumió el técnico rojiblanco, Diego Simeone.

- Julián sigue sin marcar -

La mala noticia para el Atleti es que la sequía goleadora de Julián Álvarez se prolonga un partido más. El delantero argentino no marca desde el 9 de diciembre.

El otro equipo español que jugó este miércoles, el Athletic Club, mantiene chances de acabar entre los 24 primeros y jugar el playoff de acceso a octavos tras vencer 3-2 al Atalanta en Bérgamo.

Un duro golpe para el Calcio, que no tiene ningún equipo en el Top 8. Además de Atalanta (13 puntos), Inter y Juventus (12) tienen pocas opciones de acabar en el espacio de clasificación directa y el Nápoles, vigente campeón de la Serie A, está en zona de eliminación directa (25º con 8 puntos).