Bayern contra Unión Berlín para romper el maleficio de la Copa

El Bayern Múnich, que no gana la Copa alemana desde 2020, viajará el miércoles a la capital para disputar los octavos de final de esta competición contra el Unión Berlín, único equipo germano que no ha perdido contra el gigante bávaro en la presente temporada.

Los hombres de Vincent Kompany están protagonizando un inicio de temporada casi perfecto con 18 victorias en 20 partidos disputados entre todas las competiciones, con solo una derrota contra el Arsenal en la Liga de Campeones (3-1).

El miércoles (19:45 GMT), los bávaros regresan al césped del Alte Försterei del Unión Berlín, donde el pasado 8 de noviembre arrancaron un empate gracias a un gol de Harry Kane en los últimos instantes del partido (90+3).

Esos dos puntos han sido los únicos que se ha dejado el Bayern en las primeras doce fechas de la Bundesliga (34 puntos de 36 posibles).

No obstante, los muniqueses, que no han alcanzado las semifinales de la Copa desde su vigésimo y último título en 2020 (récord de la competición), han estado por detrás en el marcador en sus cuatro últimos encuentros (en Berlín, contra Friburgo, Arsenal y St. Pauli).

El otro gran duelo de esta ronda se disputará el martes, con el Borussia Dortmund recibiendo al Bayer Leverkusen (20:00 GMT), tres días después de haberse impuesto en el BayArena (2-1) en el campeonato liguero.

Este triunfo permitió a los jugadores de Niko Kovac recuperar su lugar en el podio de la Bundesliga, a un punto del Leipzig (25 contra 26), pero muy lejos del Bayern, por lo que mantenerse vivo en copa puede acabar siendo un salvavidas para una temporada hasta ahora irregular.

Programa de los octavos de final de la copa alemana

Martes

(17:00 GMT) Hertha Berlín (D2) - Kaiserslautern (D2)

Borussia Mönchengladbach (D1) - St. Pauli (D1)

(20:00 GMT) RB Leipzig (D1) - Magdebourgo (D2)

Borussia Dortmund (D1) - Bayer Leverkusen (D1)

Miércoles

(17:00 GMT) Bochum (D2) - Stuttgart (D1)

Friburgo (D1) - Darmstadt (D2)

(19:45 GMT) Hamburgo SV (D1) - Kiel (D2)

Unión Berlín (D1) - Bayern Múnich (D1)

