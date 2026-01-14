Bayern de Múnich cumple en Colonia y cierra una primera vuelta de récord

El Bayern de Múnich se impuso 3-1 en Colonia para igualar el récord de puntos (47) en una primera vuelta de la liga alemana, este miércoles en la decimoséptima jornada de la Bundesliga.

El actual plantel sigue así los pasos del que consiguió acabar la primera mitad del torneo con esa misma cosecha de 47 puntos, el Bayern de la temporada 2013-2014, que dirigía Pep Guardiola.

Entonces el Bayern terminó siendo campeón con autoridad y todo apunta a que así será en el actual curso, salvo que el equipo cambie totalmente de cara en la segunda mitad de la temporada.

Con su triunfo en Colonia, resistió además la presión del Borussia Dortmund (2º), que el martes había ganado 3-0 al Werder Bremen y se había aproximado provisionalmente a ocho puntos. El equipo amarillo vuelve a quedar a once unidades del gigante bávaro.

Esta vez, el Bayern tuvo que sudar para sacar los tres puntos, especialmente después de que Linton Maina adelantara al Colonia en el minuto 41.

Serge Gnabry igualó para los muniqueses justo antes del descanso (45+5') y el Bayern tuvo que esperar a la recta final para decidir, gracias a los tantos del surcoreano Kim Min-jae (71') y del joven de 17 años Lennart Karl (84').

Después de la exhibición del pasado domingo, cuando el Bayern aplastó 8-1 al Wolfsburgo, los pupilos de Vincent Kompany demostraron que también saben sufrir y su sangre fría en situaciones complicadas.

Los números del equipo impresionan: en toda la primera vuelta del campeonato el Bayern se ha mantenido invicto, con un balance de quince triunfos y dos empates.

En el pelotón de perseguidores que le siguen desde lejos, el RB Leipzig mantuvo este miércoles el tercer puesto en la clasificación gracias a su victoria 2-0 sobre el Friburgo (8º), con tantos del húngaro Willi Orban (53') y del brasileño Rômulo (56').