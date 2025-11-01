Bayern de Múnich gana 3-0 al Bayer Leverkusen y prolonga su racha triunfal

El Bayern de Múnich, a pesar de hacer rotaciones pensando en el duelo de Champions del martes ante el París Saint-Germain, fue claramente superior (3-0) al Bayer Leverkusen, este sábado en la 9ª jornada de la Bundesliga, y suma 15 victorias en otros tantos partidos esta temporada.

En la liga alemana, los números del Bayern son elocuentes: un pleno de 27 puntos, 33 goles marcados y apenas 4 recibidos.

Mantiene además su ventaja de 5 puntos sobre el RB Leipzig (2º), que ganó 3-1 poco antes al Stuttgart, y de 7 unidades respecto al Borussia Dortmund (3º), que venció 0-1 el viernes en Augsburgo.

El Stuttgart (4º) y el Leverkusen (5º) son las víctimas del día en la carrera por el título y quedan ya a 9 y 10 puntos respectivamente del liderato.

Para su duelo de este sábado ante el Leverkusen, campeón de Alemania en 2024, el entrenador Vincent Kompany dejó de entrada en el banquillo a piezas importantes de su equipo como Harry Kane, Luis Díaz o Michael Olise, pensando en la visita al Parque de los Príncipes de París en la cuarta fecha de la Champions europea.

Pero ni siquiera eso dio esperanzas a los visitantes de poder dar la sorpresa y el Bayern siguió siendo la apisonadora habitual.

Todos los tantos del partido llegaron en la primera mitad, por medio de Serge Gnabry (minuto 25), el senegalés Nicolas Jackson (31') y un tanto en contra de Loïc Badé (44').

Teniendo en cuenta todas las competiciones, el Bayern lleva 15 victorias en 15 partidos disputados.

Sigue mejorando por lo tanto el récord de un mejor inicio de temporada de un club de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Italia y Francia, además de Alemania), que hasta este curso eran las 13 seguidas con las que arrancó el AC Milan de Fabio Capello en la campaña 1992-1993.

tba/dr/dam