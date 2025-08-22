Bayern de Múnich golea 6-0 al Leipzig, Luis Díaz ya marca en Bundesliga

El Bayern de Múnich abrió por todo lo alto la Bundesliga 2025-2026 este viernes con una victoria 6-0 sobre el RB Leipzig, en una primera jornada donde Harry Kane firmó un triplete y Luis Díaz se estrenó como anotador en su nuevo campeonato.

El francés Michael Olise selló un doblete en la primera mitad (27 y 42) y entre medias se dio el tanto del astro colombiano Lucho Díaz (32), llegado en el mercato actual de inicio de curso desde el Liverpool.

Con todo decidido, el inglés Harry Kane firmó un triplete en la segunda parte (54, 64, 78), en un margen de apenas 14 minutos, toda una declaración de intenciones de la principal estrella del equipo campeón de Alemania.

Kane y Díaz ya habían dado la Supercopa de Alemania al Bayern el pasado fin de semana, con sendos goles en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart.

Con el set en blanco al Leipzig, el Bayern se pone como primer líder del torneo, a la espera del resto de partidos.

El Bayer Leverkusen, ya sin Xabi Alonso y con Erik Ten Hag a los mandos, arrancará el sábado en casa ante el Hoffenheim, mientras que el Borussia Dortmund visitará el mismo día al St Pauli.