Bayern de Múnich golea 6-2 al Friburgo después de un pésimo inicio

De 0-2 a 6-2: el Bayern de Múnich se repuso a un inicio catastrófico de partido para terminar divirtiéndose ante el Friburgo y consolidar su liderato en la Bundesliga, este sábado en la 11ª jornada.

Después de un pleno de 9 triunfos en las 9 primeras jornadas, el Bayern había sembrado una pequeña duda justo antes del reciente parón por los partidos de selecciones nacionales al cortar la racha con un empate 2-2 ante el Unión Berlín.

La ventaja de dos tantos que logró el Friburgo (10º) este sábado, con los goles del japonés Yuito Suzuki (minuto 12) y del suizo Johan Manzambi (17), hizo saltar las alarmas, pero pronto los bávaros se encargaron de apagarlas con una exhibición de sangre fría.

Antes del descanso, el Bayern logró equilibrar el partido con las dianas del diamante en bruto de 17 años Lennart Karl (22') y del francés Michael Olise (45+2).

En la segunda mitad, el campeón de Alemania se comportó como la aplanadora de costumbre para sellar su set de 6-2, con los tantos del francés Dayot Upamecano (55'), el inglés Harry Kane (60'), el senegalés Nicolas Jackson (78') y otro gol de Olise (84') a modo de final de fiesta.

Olise fue sin duda el gran protagonista de la tarde en el Allianz Arena, ya que además de su doblete dio tres asistencias.

La victoria permite al Bayern apuntalar todavía más su condición de líder en Alemania, donde suma ahora 31 puntos de 33 posibles, con una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, el Bayer Leverkusen, que venció 3-1 en Wolfsburgo.

A 9 unidades del Bayern queda descolgado el Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 en casa ante el Stuttgart (5º), donde brilló con un triplete Deniz Undav, que firmó el tanto de la igualada definitiva ya en el descuento final.

También a 9 puntos de la cabeza está el RB Leipzig (4º), que recibe el domingo al Werder Bremen (8º), ante el que buscará volver a situarse segundo a 6 unidades de la cabeza, como había comenzado este fin de semana.

tba-dr/mcd