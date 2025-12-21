Bayern de Múnich golea en Heidenheim antes del parón de la Bundesliga

El Bayern de Múnich, a pesar de las numerosas bajas, goleó fácilmente 4-0 en su visita al modesto Heidenheim en el último partido de la Bundesliga en 2025 este domingo en la decimoquinta jornada, donde se confirmó como líder destacado.

La victoria, la decimotercera en quince partidos en este curso liguero, permite además al gigante bávaro asegurar matemáticamente el título honorífico de "campeón de invierno" (líder de la Bundesliga al término de la primera vuelta del campeonato).

Bayern acumula 41 puntos de 45 posibles y tiene 9 unidades de ventaja sobre el segundo, Borussia Dortmund (32), que el viernes venció 2-0 a Borussia Mönchengladbach.

El margen de los muniqueses es de 12 enteros respecto al tercero, Bayer Leverkusen, que el sábado ganó 3-1 en casa del ahora cuarto clasificado, RB Leipzig, que está también a 12 unidades de la cabeza y es el gran perdedor de este fin de semana entre los aspirantes al título.

Kane suma y sigue

Los números de Bayern asustan y son ya 55 sus goles a favor, todo un récord a estas alturas de la temporada.

En el partido de este domingo, el croata Josip Stanisic abrió el marcador en el minuto 15 y el francés Michael Olise amplió la cuenta en el 32, para calentar los ánimos en una tarde gélida (alrededor de un grado centígrado).

Durante la segunda mitad, Bayern mantuvo ese margen sin grandes complicaciones, hasta dos zarpazos finales en forma de los tantos del colombiano Luis Díaz (86'), que reapareció tras un periodo de descanso, y del inglés Harry Kane (90+2').

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Kane se destaca todavía más, ahora con 19 dianas, once de ventaja sobre un trío de perseguidores en el que se encuentra ahora su compañero Luis Díaz, que en su primera temporada en Alemania está siendo uno de los protagonistas.

Kane lleva ya 30 dianas este curso, teniendo en cuenta las 5 que ha logrado en la Liga de Campeones de Europa, las 5 de la Copa de Alemania y la que consiguió en la Supercopa de Alemania.

"Queda mucho camino"

El entrenador Vincent Kompany había tenido que acudir a este compromiso en Heidenheim sin varios de sus jugadores, ya fuera por suspensión (Konrad Laimer) o por lesión (Manuel Neuer, Joshua Kimmich).

Pero también sufrió bajas por enfermedad (Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Kim Min-jae), por estar todavía en fase de puesta a punto (Jamal Musiala) o por estar con la selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones (Nicolas Jackson).

"Nuestro año 2025 ha sido increíble. Hemos llevado a esta temporada la energía de equipo que empezamos a crear en la anterior. Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer hasta el final de temporada, pero estamos haciendo todo lo que hay que hacer", se enorgulleció Kompany.

Las fiestas navideñas traen un parón de tres semanas en la Bundesliga, donde Bayern retomará la actividad el domingo 11 de enero contra Wolfsburgo, en el cierre de la decimosexta jornada.