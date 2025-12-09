Bayern deja atrás derrota contra Arsenal tras imponerse 3-1 al Sporting
Dos semanas después de conceder en Londres su primera derrota de la temporada contra el Arsenal, el Bayern recuperó la senda de la victoria en la 6ª jornada de Liga de Campeones, al...
Dos semanas después de conceder en Londres su primera derrota de la temporada contra el Arsenal, el Bayern recuperó la senda de la victoria en la 6ª jornada de Liga de Campeones, al batir 3-1 al Sporting Portugal en Múnich.
Los bávaros, que se vieron por detrás en el marcador luego de un gol contra su portería de Joshua Kimmich (54'), remontaron en cinco minutos, gracias a Serge Gnabry (65') y Lennart Karl (69'). Jonathan Tah (77') aseguró la victoria en la recta final del encuentro.
Los alemanes pasan a ocupar la segunda posición provisional con 15 puntos, los mismos que el líder Arsenal, único equipo todavía invicto en Champions, que juega el miércoles en Brujas.
