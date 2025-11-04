Bayern domina 1-2 al PSG con doblete de Luis Díaz antes de ser expulsado

El Bayern de Múnich se impuso este martes al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (1-2), con dos goles del colombiano Luis Díaz, y se colocó líder de la Liga de Campeones en la cuarta fecha.

Antes de ser expulsado al filo del descanso por una dura entrada por detrás al lateral marroquí Hakimi, "Lucho" se erigió en protagonista del partido entre el vigente campeón de Europa y el gigante bávaro, que encabeza también la Bundesliga alemana.

El ex del Liverpool abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechace del arquero local Luchas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de Barrancas no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés (32').

Más allá del resultado, la noche resultó aciaga para el PSG de Luis Enrique, que perdió por lesión, además de a Hakimi en la acción con Luis Díaz, y a su flamante Balón de Oro Ousmane Dembélé, que se retiró en el minuto 25 de partido con gesto grave con algún problema físico, menos de una semana después de su primer partido como titular tras regresar de su lesión.

Dembélé acababa de ver cómo le era anulado el 1-1 por fuera de juego.

Los parisinos dieron emoción a los últimos minutos con un gol de Joao Neves a pase de Kang-In Lee (74'), en una combinación entre dos jugadores que iniciaron el choque en el banco de suplentes.

El Bayern prosigue así su camino triunfal y es por el momento junto al Arsenal el único equipo en contar con 12 puntos de 12 disputados.

El equipo dirigido por Vincent Kompany, también líder invicto de la Bundesliga, deja al PSG a tres puntos en la liguilla de 36 equipos, y queda a un paso de sellar su presencia en octavos de final.

iga/dam/