Bayern establece un nuevo récord en la Bundesliga con 44 jornadas en la cima

BERLÍN (AP) — El colombiano Luis Díaz y Nicolas Jackson anotaron el sábado en el tiempo de descuento para sacar al Bayern Múnich de un apuro con una victoria de 3-1 sobre el St. Pauli en la Bundesliga.

Incluso si el Bayern hubiera perdido, ya tenía asegurado establecer un nuevo récord de liga con 44 jornadas consecutivas en la cima de la tabla de la Bundesliga.

Díaz desvió con el hombro un centro de Joshua Kimmich para anotar y desvanecer las esperanzas del visitante de obtener un punto tres minutos después del tiempo de descuento, seguido del gol de Jackson a pase de Serge Gnabry.

Los goles extendieron el récord de derrotas del St. Pauli en la liga a nueve partidos consecutivos y evitaron preguntas incómodas en el Bayern, que el miércoles sufrió su primera derrota de la temporada ante el Arsenal en la Liga de Campeones.

Un empate contra el equipo con sede en Hamburgo habría sido el segundo del Bayern en tres partidos de liga después de que el Union Berlin terminara su récord de 16 victorias consecutivas al inicio de la temporada con un empate 2-2 el 8 de noviembre.

Andreas Hountondji del St. Pauli sorprendió al Bayern con el gol para abrir el marcador en el sexto minuto, disparando el balón entre las piernas de Manuel Neuer después de que Mathias Pereira Lage superara a Konrad Laimer.

El goleador tuvo que salir poco después tras una molestia en la parte posterior de su muslo.

Lennart Kark y luego Tom Bischoff golpearon el poste mientras el Bayern buscaba una respuesta al revés temprano.

Los esfuerzos dieron sus frutos justo antes del descanso cuando Díaz asistió a Raphaël Guerreiro para igualar.

Harry Kane tuvo otra oportunidad al final mientras el Bayern seguía presionando por el gol de la victoria.

Heidenheim también anotó dos veces en el tiempo de descuento para ganar 2-1 al Union y salir del fondo de la tabla, a donde cayó el St. Pauli.

Said El Mala anotó para el Colonia en el tiempo de descuento y conseguir un 1-1 ante Werder Bremen. Niklas Stark del Bremen fue expulsado tras dos faltas graves sobre la estrella del Colonia.

El Hoffenheim disfrutó de una victoria de 3-0 sobre el Augsburgo con todos los goles anotados en la primera mitad.

El Bayer Leverkusen recibirá más tarde al Borussia Dortmund.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes