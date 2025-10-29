Bayern logra su 14ta victoria consecutiva con dos goles de Harry Kane ante Colonia

Harry Kane anotó dos veces para el Bayern Múnich, que acumuló su 14ta victoria consecutiva en uno de los mejores comienzos de temporada en la historia del fútbol, tras sobreponerse a un raro golpe para golear el miércoles 4-1 al Colonia en la Copa de Alemania.

El equipo de Vincent Kompany ha ganado todos los partidos que ha jugado en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones hasta ahora en la temporada 2025-26. Y la victoria sobre el Colonia superó una marca histórica de 13 triunfos al hilo en todas las competiciones, establecida por el AC Milan al inicio de su campaña 1992-93.

El Bayern lo logró a pesar de verse en desventaja en un partido por primera vez desde julio, cuando un cabezazo de Ragnar Ache a los 31 minutos puso al Colonia en ventaja.

El Bayern le dio la vuelta con dos goles en dos minutos, primero del colombiano Luis Díaz —quien parecía claramente en fuera de juego, aunque no hay revisión de video sino hasta más adelante en la competición— y el otro de Kane, con un giro acrobático y un disparo sobre el portero a los 38.

Kane amplió la ventaja del Bayern con un cabezazo en un córner, su 22do gol para el Bayern en 14 partidos esta temporada, y Díaz asistió a Michael Olise poco después para marcar el cuarto del Bayern en un contraataque.

Leverkusen lo deja para el final

El Bayer Leverkusen anotó dos veces en los minutos finales del tiempo extra para ganar un emocionante partido 4-2 sobre el Paderborn de segunda división y asegurarse un lugar en la tercera ronda.

El Leverkusen evitó otra eliminación vergonzosa de la copa tras su derrota en semifinales ante un equipo de tercera categoría la temporada pasada.

Sin embargo, hubo otra actuación defensiva inestable de un Leverkusen que perdió 7-2 ante el Paris Saint-Germain la semana pasada.

El partido fue un festival de goles en la recta final. Stefano Marino del Paderborn igualó para su equipo con diez hombres a los 90 minutos para forzar el alargue. El Paderborn tomó brevemente la ventaja en el tiempo extra con un gol de Sven Michel, sólo para que el exdefensor del Liverpool Jarell Quansah igualara para el Leverkusen.

Con una tanda de penales en el horizonte, Ibrahim Maza mostró un juego elegante de pies para marcar un gol crucial en el segundo minuto añadido del segundo tiempo extra. Después de que el portero del Paderborn se unió al ataque, Aleix García anotó en la portería vacía para sellar la victoria del Leverkusen.

El campeón defensor Stuttgart sigue adelante

En otros partidos, el Stuttgart, campeón defensor de la Copa de Alemania, venció al Mainz por segunda vez en tres días, por 2-0, para llegar a la tercera ronda. El Stuttgart también venció al Mainz 2-1 en la Bundesliga el domingo.

El equipo de menor rango que queda en la competición, el Illertissen de cuarta categoría, fue derrotado 3-0 por el Magdeburgo de segunda categoría.

El Kaiserslautern ganó 1-0 en casa del Greuther Fürth, que perdió a un jugador por expulsión cuatro minutos después de salir del banquillo.

Friburgo venció al Fortuna Düsseldorf de segunda categoría por 3-1. El Darmstadt venció al Schalke por 4-0.

El Union Berlin venció 2-1 en tiempo extra al Arminia Bielefeld, subcampeón de la temporada pasada, con un gol de Danilho Doekhi en tiempo extra.

