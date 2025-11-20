Bayern Múnich busca otro récord mientras domina la Bundesliga

BERLÍN (AP) — El Bayern Múnich ha estado dominando la Bundesliga durante tanto tiempo que igualará un récord de liga de 52 años incluso en el improbable caso de una derrota en casa ante el Freiburg.

El equipo de Vincent Kompany estará en la cima de la Bundesliga sin importar lo que suceda en Múnich el sábado, igualando el récord de 43 jornadas consecutivas en la cima de la liga establecido por el Bayern desde marzo de 1972 hasta la temporada 1972-73, cuando estrellas como Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Gerd Müller y Uli Hoeneß ganaron el segundo y tercer título de la Bundesliga del club.

La revista Kicker señaló que la racha terminó en la jornada inaugural de la temporada 1973-74 cuando el equipo del Bayern dirigido por Udo Lattek derrotó al Fortuna Düsseldorf "solo" 3-1, mientras que el Stuttgart se colocó en la cima al vencer al Schalke 3-0. El Bayern aún ganó esa temporada para hacer tres seguidos.

El récord de 16 victorias consecutivas del Bayern al inicio de esta temporada fue interrumpido por el Union Berlin antes del parón internacional, y el poderoso equipo bávaro estará ansioso por comenzar otra racha ganadora contra el Freiburg antes de visitar al Arsenal en la Liga de Campeones el miércoles. El Bayern ya lidera la Bundesliga por seis puntos sobre el Leipzig después de diez jornadas.

Partidos clave

El Freiburg no ha vencido al Bayern desde mayo de 2015 y nunca ha ganado un partido de liga en Múnich, donde ha sufrido algunas derrotas abultadas. El Freiburg comenzó la liga con dos derrotas, pero desde entonces solo ha perdido contra el Bayer Leverkusen.

El Borussia Dortmund, que ocupa el tercer lugar, recibe al Stuttgart, que está en cuarto lugar, el sábado, cuando el delantero del Dortmund, Karim Adeyemi, espera generar titulares por su juego en lugar de por posesión de armas ilegales. Adeyemi dijo que llegaron a su posesión después de pedir una "caja misteriosa" por Internet.

También el sábado, el Wolfsburg en apuros recibe al Leverkusen para su primer partido desde que despidió a su entrenador y director deportivo. El Leverkusen busca un mayor desarrollo antes de enfrentarse al Manchester City como visitante el martes.

El Eintracht Frankfurt, otro participante de la Liga de Campeones, visita al Colonia el sábado por la noche.

Jugadores a seguir

Luis Díaz sigue brillando para el Bayern, anotando un candidato a gol de la temporada desde un ángulo estrecho en el empate 2-2 en el Union. La estrella colombiana tiene 11 goles y ha asistido en cinco más en sus primeros 17 partidos para el Bayern desde que se trasladó desde el Liverpool.

El delantero bosnio Fisnik Asllani es el máximo goleador del Hoffenheim con cinco goles después de jugar en todos los partidos hasta ahora. El Mainz estará atento a la amenaza que representa el viernes.

El delantero del Stuttgart Deniz Undav no fue convocado para las eliminatorias de la Copa del Mundo de Alemania después de regresar recientemente a la forma tras una lesión. Marcó dos goles antes del parón internacional y se enfrenta al Dortmund para intentar mantenerse en la mente del entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, para la Copa del Mundo el próximo año.

Quiénes están fuera

El Leverkusen estaba preocupado por la condición física del influyente lateral Álex Grimaldo después de que se perdiera el partido de clasificación de España para la Copa del Mundo contra Turquía el martes debido a una lesión. Grimaldo ya estaba jugando al límite y se perdió la derrota 3-0 del Leverkusen ante el Bayern. Después de un éxodo de estrellas en verano, Grimaldo ha emergido como el jugador clave del Leverkusen.

Jamal Musiala la semana pasada regresó a los entrenamientos con balón para el Bayern después de romperse la pierna en el Mundial de Clubes en julio. El plan del club es que el delantero de 22 años juegue algunos minutos en diciembre y luego esté completamente en forma en enero cuando la liga se reanude tras su descanso invernal de dos ½ semanas.

