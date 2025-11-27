Bayern Múnich busca redimirse en la Bundesliga y apunta a otro récord

BERLÍN (AP) — La primera derrota de la temporada del Bayern Múnich no pudo darse en un peor momento para St. Pauli.

Después de perder ocho partidos consecutivos en la Bundesliga, el club recién ascendido de Hamburgo prendía velas por un mal día del Bayern este sábado y estuviera complaciente tras otra actuación de gala en la Liga de Campeones.

Pero el Bayern cayó 3-1 ante Arsenal el miércoles después de errores del arquero Manuel Neuer y el defensor Dayot Upamecano, y buscará redimirse frente a sus propios aficionados cuando el equipo de Alexander Blessin los visite.

"Tal vez después del partido contra Arsenal, la Liga de Campeones todavía esté en sus mentes, o tal vez nos subestimen un poco", afirmó Blessin después de la derrota de su equipo 1-0 en casa ante Union Berlin. "Solo necesitamos mantener el marcador en cero el mayor tiempo posible y luego voltear el juego a nuestro favor. Esa es la tarea".

Independientemente del resultado del sábado, el Bayern establecerá un récord de 44 jornadas consecutivas en la cima de la liga, superando su propio récord de 1973. Leipzig se encuentra segundo a seis puntos de distancia.

El gigante bávaro ya ha tenido el mejor inicio de la Bundesliga después de 11 jornadas con 10 victorias, un empate y una diferencia de goles de más 33.

Partidos clave

Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund se enfrentan en el partido de fondo el sábado, cuando ambos buscarán aprovechar el envión tras resultados positivos en la Liga de Campeones.

Leverkusen obtuvo una victoria 2-0 de visita al Manchester City, mientras que el Dortmund aplastó 4-0 Villarreal. El ganador podría eventualmente convertirse en el mayor contrincante del Bayern por el título.

Leipzig visita al mejorado Borussia Mönchengladbach el viernes. El Gladbach se impuso 3-0 en Heidenheim, en su primer partido desde que Eugen Polanski fue confirmado como técnico. Su equipo ha encadenado cuatro victorias en todas las competiciones desde una derrota 3-0 ante el Bayern.

Eintracht Frankfurt recibe el domingo a Wolfsburgo, un conjunto que merodea la zona de descenso.

Jugadores a seguir

Lennart Karl, de 17 años, anotó el gol del Bayern contra Arsenal y se está convirtiendo en el jugador sensación del club. Fue la figura en la goleada 6-2 sobre Friburgo el fin de semana pasado y varias voces claman para que sea incluido en la selección de Alemania en el Mundial del año próximo.

Said El Mala, extremo de Colonia, ya ha sido convocado para las eliminatorias mundialistas. De madre alemana y padre libanés, el extremo de 19 años se ha convertido en un jugador importante en su primera temporada en la Bundesliga con cuatro goles y tres asistencias. Su club visita a Werder Bremen el sábado.

Álex Grimaldo es el sobreviviente de Leverkusen tras un éxodo de verano en el club. El lateral izquierdo español anotó nuevamente contra el City el martes. A pesar de su papel como defensor, ya tiene cuatro goles y cuatro asistencias en la Bundesliga.

¿Ausentes?

Assan Ouédraogo y Yan Diomande, juveniles de Leipzig, se lesionaron en la victoria sobre el Bremen el fin de semana pasado. Ouédraogo, volantee de 19 años, sufrió un problema de tendón en la rodilla izquierda y estará fuera por varias semanas, dijo el club. Había tenido un debut soñado para Alemania la semana anterior.

Diomande, extremo marfileño de 19 años, se fracturó la nariz contra el Bremen pero debería poder jugar contra el Gladbach.

Fuera del campo

Miles de aficionados organizados han estado protestando contra posibles nuevas medidas de seguridad del gobierno alemán alrededor de los estadios, incluidas entradas personalizadas, el uso de software de reconocimiento facial, mayor vigilancia y prohibiciones en los estadios, que se discutirán en una conferencia del ministerio del interior en la primera semana de diciembre.

