Bayern Múnich conquista Fráncfort con el primer doblete alemán de Luis Díaz

El Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Eintracht Fráncfort (3-0), con un primer gol tras 14 segundos marcado por el colombiano Luis Díaz, autor de un doblete, su sexta victoria en seis partidos de la Bundesliga para escaparse en lo alto de la tabla.

Con 18 puntos de 18 posibles, los hombres de Vincent Kompany ahora tienen cuatro de ventaja sobre el Borussia Dortmund (14), cinco sobre el RB Leipzig (13) y siete sobre el Bayer Leverkusen (11).

Luis Díaz abrió el marcador tras 14 segundos, tras un centro de Serge Gnabry.

Harry Kane duplicó la ventaja para los muniqueses con un magnífico disparo raso con rosca, tras pase de Díaz, marcando su 11º gol en la Bundesliga y el 18º en 10 partidos jugados esta temporada.

Al final del encuentro, en un contraataque, Díaz marcó su primer doblete con los muniqueses, su quinto gol de la temporada.

Kane, con molestias

"Fue una gran actuación. Tenemos el impulso de nuestro lado y tendremos que mantenerlo", dijo Kane a Sky Alemania.

El capitán de la selección inglesa chocó con el brasileño Kaua Santos en la segunda mitad y fue sustituido, necesitando ayuda para salir del campo cojeando.

A pesar de la lesión, dijo que estaría en forma para jugar con Inglaterra la próxima semana.

"Estoy bien. Fue un golpe en el hueso. Me pasó hace unas semanas y hoy fue en el mismo lugar. Unos días y estará bien", dijo Kane, imparable en este arranque de curso.

Después de la ventana internacional, el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena el sábado 18 de octubre en el Klassiker del fútbol alemán, antes de recibir al Brujas en la Liga de Campeones cuatro días después.

En diez partidos disputados esta temporada (seis en la Bundesliga, dos en la Liga de Campeones, uno en la Copa y uno en la Supercopa), los jugadores dirigidos por Kompany han ganado los diez, con un impresionante balance de 38 goles marcados y 7 encajados (25-3 en el campeonato).

Yan Couto salva un punto

Antes, el Borussia Dortmund empató 1-1 en casa ante el Leipzig, que abrió el marcador con un tanto de Christoph Baumgartner (minuto 7). Un cuarto de hora más tarde, el brasileño Yan Couto igualó para el equipo local (24).

Ambos equipos venían de cuatro victorias consecutivas en el campeonato tras un comienzo en falso: un empate del Dortmund en St. Pauli (3-3 después de haber liderado 3-1 al inicio del tiempo añadido) y una goleada sufrida por Leipzig en Múnich (6-0) contra el Bayern.

Detrás del trío de cabeza, el Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand finalmente encadenó un segundo triunfo en la Bundesliga, una victoria en casa contra el Union Berlín (2-0), gracias a los goles de Ernest Poku (33') y Christian Kofane (49').

Kofane, camerunés de 19 años, aprovechó un enorme error en la salida de Frederik Rönnow para poner a su equipo a salvo al inicio de la segunda parte. Ya había marcado el miércoles contra el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones (1-1). tba/pm/dam