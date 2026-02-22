Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen en semifinales de Copa alemana

El Bayern Múnich afrontará una salida complicada ante el Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa de Alemania, mientras que el vigente campeón Stuttgart recibirá al Friburgo, según deparó el sorteo realizado este domingo

El gigante bávaro, veinte veces campeón de la competición (récord en Alemania), no alcanzaba las semifinales del torneo de KO desde 2020. En aquella temporada derrotó al Leverkusen en la final

Pero el choque tendrá sabor a revancha por los dos lados. El Leverkusen firmó un doblete de Bundesliga y Copa en la temporada 2023-24 y eliminó al Bayern en octavos de final la temporada pasada

Las semifinales se disputarán a finales de abril y la final se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín el 23 de mayo