MÚNICH (AP) — El Bayern Múnich condenó los comentarios racistas enviados al zaguero Dayot Upamecano en las redes sociales tras ser expulsado en la derrota del equipo ante Lazio en la Liga de Campeones.

La cuenta de Instagram del jugador francés fue inundada con comentarios racistas luego de la derrota 1-0 ante Lazio el miércoles por los octavos de final. Upamecano vio la tarjeta roja por una entrada sobre Gustav Isaksen que acabó en un gol de penal para los anfitriones italianos.

“FC Bayern condena enérgicamente los comentarios racistas contra Dayot Upamecano en las redes sociales. Todo el que exprese semejantes comentarios de odio no es hincha de nuestro club. Todos estamos contigo, Upa!", publicó el Bayern en la red X, la ex Twitter.

El director ejecutivo del Bayern Jan-Christian Dreesen mencionó los insultos en el hotel del equipo tras el partido, según informó la agencia noticiosa alemana dpa.

“Lo que me ha enojado en particular han sido los asquerosos comentarios en las redes sociales. Hacer eso, lo único que puedo decir es que es asqueroso”, dijo Dreesen, citado por dpa. “Este tipo de gentuza racista, esto no es nuestro mundo. Este no es el FC Bayern. Es algo que no vamos a tolerar”.

Upamecano ya había sido víctima de insultos racistas en las redes sociales luego que el Bayern sucumbió el año pasado en el feudo del Manchester City por los cuartos de final de la Liga de Campeones.