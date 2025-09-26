Bayern Múnich golea 4-0 al Werder Bremen y sigue su pleno en Bundesliga

El Bayern de Múnich continuó con su hoja de servicios impecable, con un quinto triunfo en otras tantas jornadas, al golear 4-0 al Werder Bremen este viernes en un partido donde Harry Kane firmó un doblete y alcanzó los 100 tantos con el equipo bávaro.

Con un pleno de 15 puntos y 22 goles a favor, por apenas 3 en contra, el Bayern está teniendo un inicio de temporada arrollador en la Bundesliga, lo que da confianza al equipo de Vincent Kompany antes de desplazarse a Chipre para jugar contra el Pafos la semana próxima por la 2ª jornada de la Liga de Campeones.

En la liga alemana, el Bayern saca cinco puntos al segundo, el Borussia Dortmund, que el sábado visita al Maguncia (13º).

Jonathan Tah abrió la goleada ante el Werder en el minuto 22 y Kane puso ya a resguardo al equipo local al transformar un penal justo antes del descanso.

En la segunda mitad, el astro inglés amplió la cuenta al concluir con éxito un contragolpe en el 65 y Konrad Laimer puso la cereza sobre el pastel en el 87 al anotar el 4-0 definitivo.

Kane firmó sus tantos 99 y 100 con el Bayern de Múnich, en su partido número 104 con este club, al que llegó antes de la temporada 2023-2024.

En la tabla de goleadores, Kane se escapa ya con 10 tantos, con seis de ventaja sobre el grupo de jugadores igualados en la segunda posición.

