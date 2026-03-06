Bayern Munich golea 4-1 al Gladbach y es todavía más líder

Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz: el atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez como local por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga

El atacante colombiano fue decisivo en la primera parte para encarrilar la victoria, con un gol y una asistencia.

Marcó primero en el minuto 33, para recompensar la insistencia de su equipo en la primera parte: díaz anotó con un remate con la diestra en el área, a pase de Leon Goretzka.

En el descuento de la primera parte (45+1'), el colombiano conectó en el área con Konrad Laimer, que fusiló por alto para poner el segundo de los muniqueses y dejar el partido muy encarrilado de cara a la segunda mitad.

En ella, el equipo visitante quedó todavía más herido cuando Rocco Reitz fue expulsado en el 55'.

Con once contra diez, el Bayern terminó su goleada con un penal transformado en el 57' gracias a Jamal Musiala y un último gol del senegalés Nicolas Jackson (79').

Con todo decidido, el Mönchengladbach maquilló su derrota con el tanto del honor, obra de Wael Mohya en el minuto 89.