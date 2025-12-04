Bayern Múnich mantiene racha invicta en la Bundesliga al recibir a Stuttgart

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Bayern Múnich se florea invicto después de 15 partidos de liga y copa en el fútbol alemán.

El siguiente obstáculo para el equipo de Vincent Kompany será una visita el sábado a Stuttgart en la Bundesliga.

Enfrentamientos clave

Stuttgart confía aprovechar el exigente calendario del Bayern. El reinante campeón alemán tuvo que emplearse a fondo para someter 3-2 al Union Berlín el miércoles en Copa de Alemania. El Bayern prevaleció en parte gracias a dos autogoles del Union y sufrió hasta lo último.

Leipzig, que marcha en el segundo lugar a ocho puntos del Bayern, buscará no rezagarse cuando el equipo de Ole Werner reciba a Eintracht Frankfurt el sábado. El Frankfurt están en apuros: además de languidecer en el séptimo lugar del torneo alemán, corre el peligro de naufragar en la fase de liga de la Champions.

Quinto en la tabla, Hoffenheim atraviesa un buen momento de cara a su duelo del domingo ante el tercero Borussia Dortmund. Una victoria le permitiría adelantar al Dortmund.

Jugadores a seguir

El cabezazo de Harry Kane contra el Union en la copa dejó al capitán de la selección de Inglaterra con 25 goles en 21 partidos para el Bayern esta temporada. Tiene otros cinco con Inglaterra para llevar su cuenta a 30 con su club y selección.

Ibrahim Maza suma tres goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones con el Leverkusen, en la tarea de mediocampista ofensivo que una vez ocupó Florian Wirtz. Marcar el gol de la victoria contra el Dortmund en la copa el martes fue otro paso adelante. El Leverkusen visita el sábado a Augsburgo.

Fuera del campo

Mainz y Augsburgo afrontan los partidos del fin de semana con entrenadores interinos. El colista Mainz despidió a Bo Henriksen, quien llevó al equipo al sexto lugar la temporada pasada, pero el equipo se sumió en una racha desastrosa esta campaña, marcada por problemas de disciplina. Benjamin Hoffman estará a cargo el viernes contra Borussia Moenchengladbach.

Augsburg despidió el lunes a Sandro Wagner después de que el equipo perdiera ocho de sus 12 partidos de la Bundesliga con el ex delantero al mando. Manuel Baum dirigirá al equipo hasta el receso de invierno.

